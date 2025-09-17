El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido el miércoles por la realeza, una guardia de honor y soldados a caballo ataviados de rojo y oro a su llegada al castillo de Windsor, para comenzar una visita de Estado de dos días a Reino Unido como invitado del rey Carlos III.

El príncipe William y su esposa Kate recibieron al helicóptero Marine One del presidente cuando aterrizó en el Jardín Amurallado privado de la amplia finca del castillo, y acompañaron al presidente y a la primera dama, Melania Trump, para ser recibidos por el rey y la reina Camilla.

Los invitados viajaron al castillo en una procesión de carruajes tirados por caballos y pasaron ante filas de soldados, marineros y aviadores, mientras las bandas militares tocaban los himnos nacionales de Estados Unidos y Reino Unido. El rey y el presidente conversaron en el Carruaje Estatal Irlandés durante el breve trayecto hacia el patio del castillo, donde Trump, acompañado por Carlos, pasó revista a una guardia de honor de soldados con túnicas rojas y sombreros de piel de oso.

La jornada de pompa real es el punto culminante de una segunda visita de Estado sin precedentes del presidente a Reino Unido. Y está diseñada para impresionar a un presidente amante del lujo, con la participación de unos 120 caballos y 1,300 soldados, incluyendo la guardia de honor más grande en la memoria reciente.

Es un espectáculo con un propósito: fortalecer los lazos con un líder mundial conocido por su amor por el lujo en un momento en que sus políticas de “Estados Unidos primero” presionan los acuerdos comerciales y de seguridad a nivel global.

Trump llegó a Londres el martes por la noche y dijo que le encantaba estar de vuelta en el Reino Unido, llamándolo un "lugar muy especial". Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para Carlos, dijo que el rey era un amigo de mucho tiempo y muy respetado.

El escenario del primer día es el castillo de Windsor, una residencia real de casi 1,000 años de antigüedad con interiores dorados, torres almenadas y valiosas obras de arte. Un gigantesco estandarte real, la bandera utilizada para los días de celebración oficial, ondeaba desde la Torre Real del castillo mientras el rey y la reina se preparaban para que los Trump llegaran en helicóptero desde Londres, donde pasaron la noche del martes en la residencia del embajador de Estados Unidos.

La perspectiva de una visita al castillo parece haber encantado a Trump, quien dejó de lado su fanfarronería característica y describió la invitación como "un gran, gran honor".

"Creo que eso también es la razón por la que parece tan visiblemente emocionado por la segunda reunión, porque no es una invitación que se le de a (cualquiera)", dijo George Gross, un experto en la monarquía británica en el King's College de Londres.

De la pompa a la política

Aunque los miembros de la realeza británica renunciaron hace mucho tiempo al poder político, su historia, tradición y celebridad les otorgan un prestigio que hace que presidentes y primeros ministros codicien una invitación para reunirse con ellos. Eso convierte las invitaciones, entregadas a solicitud del gobierno electo, en una poderosa herramienta para recompensar a amigos y obtener concesiones de aliados reacios.

Ningún presidente de Estados Unidos, ni ningún otro líder mundial, ha tenido el honor de una segunda visita de Estado al Reino Unido . Eso no pasará desapercibido para un presidente que a menudo describe sus acciones con superlativos y no ha ocultado su afición por la realeza británica.

Después de un día de pompa real, Trump mantendrá conversaciones el jueves con el primer ministro, Keir Starmer, quien promocionará un nuevo acuerdo tecnológico entre Reino Unido y Estados Unidos. El gobierno británico espera que el acuerdo, y miles de millones en inversiones de empresas tecnológicas estadounidenses, ayuden a demostrar que el vínculo transatlántico sigue siendo fuerte a pesar de las diferencias sobre Ucrania, Oriente Medio y el futuro de la OTAN.

Starmer también espera evitar preguntas incómodas sobre Jeffrey Epstein. Días antes de la visita de estado, Starmer despidió al embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, debido a su amistad pasada del enviado con el delincuente sexual convicto.

El martes, el grupo de campaña Led By Donkeys proyectó una imagen de Trump y Epstein en una torre del Castillo de Windsor, un recordatorio de la relación del presidente con el desacreditado financiero. La policía dijo que arrestó a cuatro personas por la acción.

Banquete de Estado

Después de un almuerzo privado y una visita a una exposición de documentos y obras de arte que ilustran los lazos entre Reino Unido y Estados Unidos, será el momento del brillo y el glamour de un banquete de Estado.

Las tiaras y medallas estarán a la vista mientras hasta 160 invitados se reúnen alrededor de una mesa de caoba de 50 metros (165 pies) de largo, adornada con plata de 200 años de antigüedad para homenajear al presidente. Carlos pronunciará un discurso, luego el rey y el presidente ofrecerán brindis.

Sin embargo, Trump no tendrá la oportunidad de dirigirse a una sesión conjunta del Parlamento como hizo el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita de Estado en julio, porque la Cámara de los Comunes está en receso.

Protección contra protestas

La mayoría de las visitas de Estado se llevan a cabo en Londres, con el majestuoso telón de fondo del palacio de Buckingham y el amplio bulevar bordeado de banderas conocido como The Mall. Pero esta ocurre en los confines más acogedores de Windsor, una ciudad histórica de poco más de 30,000 personas a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste del centro de Londres.

Eso facilita el control de las protestas y la protección del presidente en un momento de crecientes tensiones internacionales, especialmente después del tiroteo fatal del aliado de Trump, Charlie Kirk, la semana pasada en Utah. La policía británica ha montado una operación de seguridad masiva para garantizar la seguridad del presidente.

Cuando Trump estuvo en Londres en su primera visita de estado en 2019, fue recibido por miles de manifestantes que llenaron las calles frente a las Casas del Parlamento mientras un globo con forma de un bebé Trump gigante con pañales flotaba sobre sus cabezas.

El historiador Robert Lacey, consultor de la serie de televisión de Netflix "The Crown", dijo que Windsor también es un escenario más "fotogénico" para una visita de estado que Londres.

"El palacio de Buckingham tiene su balcón, tiene su fachada", dijo. Pero "por dentro es muy sombrío y actualmente está siendo renovado, que es una de las razones por las que el señor Trump no se alojará allí. Windsor es un castillo de verdad".