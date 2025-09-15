La disputa de Meghan Markle y el príncipe Harry con la familia real británica tiene un polémico origen: la pelea entre Kate Middleton y Meghan durante la boda de ésta última.

El príncipe Harry dio un vistazo de lo que fue el conflicto que tuvo su esposa con Kate en su libro Spare. Según contó, Meghan hizo un comentario fuera de lugar que ofendió a la princesa Kate y que desató su enemistad.

Las revelaciones apuntan que los conflictos entre los Sussex y los entonces duques de Cambridge explotaron previo a la participación de la princesa Charlotte como dama de honor en su boda real y el vestido que usaría.

En medio de una discusión con Kate, Meghan supuestamente le dijo que debía tener “cerebro de bebé debido a sus hormonas”, al parecer Markle había hecho el comentario en broma, pero Kate no lo tomó así.

El conflicto escaló de nivel cuando William intervino en la disputa defendiendo a su esposa, por encima de Harry. Según lo que se describe en el libro, William confrontó a su hermano señalando que Meghan había sido muy grosera con Kate, incluso lo señaló con el dedo de forma acusatoria, lo que molestó a ambos duques de Sussex.

“Si no te importa, mantén tu dedo fuera de mi cara”, contestó Harry a la reacción de William. “Meg dijo que nunca había hecho nada intencionalmente para ofender a Kate y que, si lo había hecho, le rogó que se lo hiciera saber para evitar que volviera a ocurrir”, recordó el príncipe Harry en Spare.

Durante la entrevista que dio Meghan a Oprah, la versión fue completamente diferente, ya que Markle acusó a Kate de haberla hecho llorar mientras afinaban los últimos detalles de su boda con Harry; el incidente que describió Meghan coincidió que todo había iniciado en la prueba de vestido para Charlotte.

De acuerdo con las memorias de Harry, él y Meghan se reunieron en la casa de William y Kate luego de su luna de miel para hablar de lo ocurrido antes. Harry dice en su libro que, en ese entonces, Kate seguía molesta por lo que Meghan intentó hablar con ella.

Supuestamente Meghan negó haberla ofendido ya que sólo le había hecho un comentario sobre su sensibilidad por las hormonas, dado que acababa de dar a luz al príncipe George.

“Se te había olvidado algo y te dije que no importaba, que era por el embarazo. Porque acababas de tener un hijo. Por las hormonas”, citó Harry.

A lo que Kate contestó: “No somos lo suficientemente cercanas como para que puedas hablar de mis hormonas”.