Georgina Rodríguez volvió a acaparar todas las miradas durante la exclusiva cena benéfica Kering Caring for Women, celebrada el jueves en Nueva York.

La modelo española deslumbró con un elegante vestido negro ajustado que realzaba su silueta, reafirmando su estatus como ícono de estilo y sofisticación.

A sus 31 años, Georgina Rodríguez no solo brilló por su elección de moda, sino también por el impresionante collar de diamantes que complementó su look.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los asistentes fue la nueva joya que adorna su dedo anular: un espectacular diamante de 3 millones de dólares, resultado de la propuesta de matrimonio que Cristiano Ronaldo le hizo el mes pasado.

La pareja, que lleva casi una década junta, anunció su compromiso el 11 de agosto a través de una emotiva publicación en Instagram, donde Georgina escribió: "Sí, lo acepto. En esta y en todas mis vidas."

Comprometida con uno de los deportistas más ricos y reconocidos del mundo, no sorprende que Georgina haya decidido mostrar con orgullo la lujosa pieza que simboliza su próximo paso junto a Ronaldo, de 40 años.

Su aparición en el evento benéfico no solo fue una declaración de moda, sino también una celebración pública de su amor y del nuevo capítulo que están por comenzar.

Los rumores sobre el compromiso comenzaron a circular cuando la modelo compartió imágenes de una cena decorada con detalles románticos, como cojines bordados con las iniciales “CG” y arreglos florales blancos. También compartió fotografías de cómo sus hijos disfrutaron la tarde.

En su reality show de Netflix, Georgina Rodríguez reveló que sufrió tres abortos espontáneos antes de perder a su hijo recién nacido. “Tenía mucho miedo en cada ultrasonido. Me sentí muy tensa porque ya había tenido tres abortos anteriores y volví a casa hecha pedazos”, dijo.

Georgina es madre biológica de Alana y Bella. Ella y CR7 perdieron trágicamente al hermano de Bella, Ángel, cuando murió durante el parto en abril de 2022. Los otros hijos del futbolista son Cristiano Jr. y los mellizos Mateo y Eva. Sin embargo, Georgina acoge a todos como sus hijos.

La pareja se conoció cuando el deportista jugaba en el Real Madrid y visitó una tienda Gucci en la que trabajaba la ahora empresaria y comenzaron a salir en 2017.

Cristiano Ronaldo ya no juega en los mejores clubes del mundo, pero es el jugador estrella del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Mientras tanto, Georgina Rodríguez muestra sus viajes por el mundo, los lujosos bolsos de colección que compra y sus extenuantes rutinas de ejercicio con las que se mantiene como una de las españolas más guapas del mundo del espectáculo.