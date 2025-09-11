Otra desilusión amorosa afecta nuevamente a Ben Affleck, ya que a cinco meses de que se revelara que pretendía regresar con su exesposa Jennifer Garner parece que este deseo no se le cumplió.

Este año el actor buscó formar nuevamente una sola familia con Garner, con quien tiene tres hijos: Violet, de 19 años, Fin, de 16, y el más pequeño Samuel, de 13.

Pero esto era un objetivo que parecía imposible ya que Jennifer tenía varios meses saliendo con su novio John Miller.

A mediados de marzo, los paparazis captaron a Ben Affleck abrazando muy románticamente a Jenn, con quien estuvo casado por 10 años (2005-2015), pero finalmente luego de llegar a un acuerdo en 2018 oficializaron su divorcio.

Según medios estadounidenses, la cercanía que buscaba tener el actor cimbró la relación de la protagonista de "Elektra" con Miller.

A pesar de los rumores, en agosto pasado se filtró la noticia que la pareja se había comprometido.

Aun así, el intérprete de "Batman" del DC Universe no perdía la esperanza a que su exesposa rompiera dicho compromiso.

"(El actor) se aferraba a la esperanza de que ella lo pensara dos veces y lo cancelara, pero eso claramente no está sucediendo. Tiene que entender el hecho de que ella estará oficialmente casada con otra persona que vivirá bajo el mismo techo y pasará tiempo con sus hijos", relató una fuente consultada por Radar on line.

Sin embargo, conforme siguen pasando las semanas los reportes del medio del espectáculo indican que la actriz está sumergida completamente en la organización de su próxima boda, de la cual aún sus admiradores desconocen la fecha.

Decisión que se ha convertido "en una tortura" para Ben, según revelan.

Hay que recordar que apenas en enero de este año, Affleck oficializó su divorcio con Jennifer López luego de que por segunda ocasión en su historia amorosa intentaran "ser felices para toda la vida".

Tras estar libre de compromisos meses después, fue que intentó regresar con Garner.

La posible reconciliación tenía a la expectativa a todos los admiradores de la protagonista de "Si yo tuviera 30", ya que en 2016 la propia actriz aseguró que su separación con Affleck fue porque él había tenido un romance con la niñera de sus hijos. Hecho que luego fue desmentido por el actor.

Aunque de acuerdo con el historial amoroso del actor, él cree en las segundas oportunidades en esta ocasión todo indica que no podrá volver con la madre de sus hijos.