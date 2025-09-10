La actriz Angelina Jolie fue una de las estrellas más fotografiadas durante la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto.

La estrella se llevó las miradas y deslumbró a los fotógrafos al unirse a la tendencia “sin pantalón” que predomina entre celebridades como Hailey Bieber. Deslumbró ataviada con un elegante y largo abrigo de color marrón.

Con sus poses, la estrella de Hollywood dejó a la vista sus piernas largas, medias negras y zapatos metálicos. No necesitó nada más para brillar.

Sus estilistas la embellecieron con un maquillaje de apariencia natural y dejó suelta su larga cabellera rubia.

Angelina Jolie, de 50 años de edad, acudió al Teatro Princesa de Gales para la premiere de la cinta Couture, misma que protagoniza.

Angelina Jolie/ AFP

La película presenta la historia de la cineasta estadounidense Maxine, quien “llega a París para la Semana de la Moda en un viaje de vida o muerte en el que se enfrenta a desafíos y al descubrimiento de sí misma”.

La actriz protagoniza junto a Louis Garrel, Ella Rumpf y Garance Marillier el drama dirigido por Alice Winocour, con Angelina también en la producción.

Las fotos salen a la luz luego de que se revelara que Jolie se reunirá con el director de Sr. y Sra. Smith, Doug Liman, para otro thriller de espías. Protagonizará la próxima película titulada The Initiative.

Angelina Jolie/ AFP

La última vez que trabajó con el director fue en el set de la comedia de acción de 2005, donde conoció a su exmarido Brad Pitt. Ahora, Angelina interpretará a una espía maestra rebelde.

En los últimos días, la revista People dio a conocer que Angelina Jolie está buscando vender su histórica casa de Los Ángeles y mudarse al extranjero. “La madre de seis hijos quiere poner la casa en venta y mudarse cuando sus hijos más pequeños, los gemelos Knox y Vivienne, cumplan 18 años el próximo año”, señala la publicación.

Ella comparte a los gemelos, así como a Maddox, de 24 años, Pax, de 21, Zahara, de 20, y Shiloh, de 19, con su exmarido Brad, de 61 años.

Se dice que ella “nunca quiso vivir en Los Ángeles a tiempo completo”, pero “no tuvo otra opción debido al acuerdo de custodia con Brad. Estará muy feliz cuando pueda salir de Los Ángeles”.