Un hombre de una comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la India, desenterró a su hermana fallecida y trasladó su cadáver a una sucursal bancaria para retirar los ahorros de su cuenta después de que el banco le negara acceder a los fondos.

"He ido varias veces al banco y la gente de allí me dijo que trajera a la titular de la cuenta para retirar el dinero depositado a su nombre. Aunque les dije que ella había muerto, no me escucharon e insistieron en que la trajera al banco. Cavé la tumba y saqué su esqueleto como prueba de su muerte", declaró a los medios Jeetu Munda.

El incidente ocurrió después de que el banco exigiera al hombre el acta de defunción de su hermana, indispensable para proceder legalmente a la retirada de efectivo.

Ante la negativa de los empleados a tramitar el retiro sin este certificado, Munda, que se encontraba en estado de embriaguez según el banco, optó por exhumar los restos de su hermana y colocarlos frente a la sucursal para demostrar el fallecimiento.

"La intención del banco fue proteger los intereses de los fondos de la mujer tribal pobre en la cuenta. No existe ningún caso de acoso", declaró este martes en un comunicado el Indian Overseas Bank, el banco matriz del banco rural.

Tras informes de medios que sugirieron que la propia entidad le había exigido a Munda traer los restos de su hermana, el banco desmintió categóricamente haber solicitado su presencia física y aseguró que el conflicto se debió a una falta de entendimiento sobre los protocolos formales.

Cuando el hombre apareció con el cuerpo, los empleados de la sucursal llamaron a la policía local para que se encargaran del asunto, según indicó el banco. Después de hablar con las autoridades, Munda volvió a enterrar a su hermana.

"La policía lo convenció del asunto y le pidió que recogiera el certificado de defunción. Es inocente y no comprendía que debía entregar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero que su hermana había depositado", informó el inspector jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu.

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Según la policía, la hermana de Jitu falleció hace dos meses y tenía en su banco unas 19,300 rupias indias (alrededor de 200 dólares).

El hombre, que según las autoridades es analfabeto, está siendo asistido por la policía en los trámites para obtener el certificado de defunción que le permita recuperar el dinero de su familia.