Emiliano Aguilar explotó contra su padre, Pepe Aguilar, por las recientes declaraciones que le dio a Pepe Garza en entrevista para su canal de YouTube, en las que el hijo de Antonio Aguilar habló de las nietas que tiene y que aún no conoce.

El hijo mayor de Pepe se refirió a la entrevista de Pepe en un nuevo video que compartió en sus redes sociales, advirtiendo que va a contar algunos secretos de la familia Aguilar luego de que su padre hablara de sus dos pequeñas hijas, a las que quiere mantener fuera de la atención mediática y que la dinastía Aguilar no conoce.

En una entrevista, Pepe habló del por qué no habla con Emiliano, responsabilizándolo de su distanciamiento, también dijo que tenía dos nietas, pero que todavía no las conocía: “No me habla porque él no quiere, el cabrón. O sea, no me ha hablado en dos años, el güey. No conozco a mis nietas. Es más, no sabía que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar”.

Como respuesta a estas declaraciones, Emiliano acusó a su padre de entrometerse en su vida privada y de hablar de sus hijas a las que no quiere involucrar en la vida pública.

“Sí, tengo dos hijas. Nomás que una hija no quería que nadie supiera, porque no me gusta que esté en los medios. Gracias, apá, por decirlo en frente de todos. Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda. Eso era algo que yo no quería que nadie supiera y ahí vas tú a abrir la bocota”, dijo.

En el mismo video, Emiliano amagó con revelar ciertos secretos de la familia Aguilar ahora que su padre habló de sus hijas, los usuarios de internet interpretaron estas advertencias como “venganza”.

“No es justo que hayan revelado ese tipo de cosas. Yo voy a regalar unas cositas a ver si les gusta, sin su consentimiento”, señaló.

Asimismo, el mayor de los hijos de Pepe Aguilar le respondió a su cuñado, Christian Nodal, luego de que éste le dijera en un mensaje que era incapaz de mantener a sus hijas y que tenía que pedirle dinero a Ángela: “Todas tienen feria, todas están bien cuidadas, gracias a Dios. Todo el dinero que gano aquí en TikTok se va directamente para ellas”, detalló.

Cabe recordar que hace unos días Emiliano involucró a Nodal en la polémica con su padre debido a unos mensajes que el cantante de Botella tras botella le envió para burlarse de él y criticarlo.