Belinda, de 36 años, y Cazzu, de 31, habrían dejado atrás el pasado que las enfrentó y las puso en medio del escándalo por haber sido novias de Christian Nodal para lanzar una canción en conjunto: se confirmó que tanto la intérprete de “Sapito” como “La Jefa” están trabajando en una colaboración musical que llegará para encenderlo todo.

Para sorpresa de sus fans y del público en general, la princesa del pop en México y la famosa cantante argentina unirán sus talentos para crear una canción en conjunto, así lo confirmó People en Español. De acuerdo con dicho medio, las estrellas de la música ya están en contacto, eligiendo de qué estilo y género será el tema que lancen.

Durante años, Belinda y Cazzu estuvieron “enfrentadas” de forma mediática debido a que ambas fueron novias de Christian Nodal. De hecho, se decía que había una supuesta rivalidad porque, una vez que Belinda y Nodal terminaron con su relación y compromiso, el cantante de regional mexicano se involucró sentimentalmente con la compositora argentina.

De acuerdo con People en Español, Belinda y Cazzu ya se encuentran buscando canciones, por lo que ambas están entusiasmadas de trabajar juntas. “La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu”, reveló la fuente.

Según lo dado a conocer, Belinda “estaría enfocada en seguir creciendo profesionalmente”, por eso, está muy interesada en colaborar con la intérprete de “Con Otra”.

“Belinda piensa que Cazzu es una mujer con estilo. Belinda siempre está feliz de colaborar con mujeres que pongan algo distinto y puedan fusionar estilos” aseguró el informante.

Belinda y Nodal fueron pareja de agosto de 2020 a febrero de 2022, fecha en la que confirmaron su ruptura a pesar de que en mayo de 2021 él le pidió matrimonio a la cantante de “Lo siento”. Poco después de su rompimiento, Nodal comenzó a salir con Cazzu.

Fue en noviembre de 2022 cuando hicieron oficial su romance; después, en abril de 2023, La Jefa anunció su embarazo durante uno de sus conciertos. El 14 de septiembre de 2023 nació su hija Inti y, ocho meses después, el 23 de mayo de 2024, Christian Nodal dio a conocer su separación de Cazzu.

La noticia de la colaboración musical de Belinda y Cazzu llega el mismo día en el que Ángela Aguilar canceló al menos cuatro conciertos de su primera gira como solista, a llevarse en Estados Unidos, incluyendo el del 24 de octubre en Nueva Jersey, que era el show con el que daba inicio a su gira. Tampoco se presentará el 26 de octubre en Pensilvania; el 31 de octubre, en Misuri, ni el 14 de noviembre, en Carolina del Norte.