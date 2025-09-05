"¡Ay Angelita!". Después de las expectativas y la promoción que Ángela Aguilar hizo de la gira Libre Corazón 2025 en Estados Unidos, resulta que aún no arranca y ya tiene cancelados cuatro de 18 conciertos, pero entre ellos está la fecha con la que iba a iniciar el tour.

Tras los rumores difundidos en estas últimas semanas en redes sociales sobre la presunta baja venta de boletos para los conciertos de la hija de Pepe Aguilar, este viernes en el portal de Ticketmaster sólo aparece disponible la compra para 14 presentaciones.

Aunque la cifra de presentaciones aún es alta, resalta que la intérprete mexicana de "Dime cómo quieres" tenía programado iniciar su gira el 24 de octubre en el Ritz Theatre, en Newark, Nueva Jersey, pero justo esta fecha está cancelada.

¿Cuáles son los conciertos que ha cancelado Ángela Aguilar en Estados Unidos?

Además, de su concierto en Newark, donde sería el banderazo de salida para presentar "por primera vez a los escenarios su aclamado proyecto Nadie Se Va Como Llegó", según informó en su momento el equipo de Ángela, también tiene cancelado tres fechas más:

Domingo 26 de octubre, The Santander Performing Arts Center

Viernes 31 de octubre, en Saint Louis

Viernes 14 de noviembre, en Martin Marietta Center for the Performing Arts.

Cabe mencionar que al entrar a la página oficial de Ángela Aguilar donde tiene acceso directo para la compra de boletos, al momento de seleccionar las fechas, el portal redirige a un mensaje que menciona la cancelación del evento seleccionado-

La empresa boletera informó que reembolsará el dinero para quienes hayan comprado boletos para ver a Ángela Aguilar.

La cantante lleva varias fechas en las que ha dado conciertos en compañía de su hermano Leonardo y su padre Pepe Aguilar, por lo que este tour sería muy distinto ya que se presentaría ella sola.

Hasta el momento, la artista no ha emitido un comunicado en el que informe la razón de estas cuatro cancelaciones.

Recientemente, Ángela Aguilar fue muy criticada luego de que en una presentación familiar en el Hollywood Bowl, junto con su padre, hablara de "migrantes legales", pese a que al anunciar este tour por Estados Unidos dijo que solidarizaba con este sector de la población tras las deportaciones masivas a las que se estaban enfrentando.