El destino de Kate Middleton y el príncipe Harry pudo haber tomado otra dirección, románticamente hablando, hace algunos años cuando tuvieron la oportunidad de enamorarse y salir como una pareja.

Si bien ahora su relación es tensa debido a los conflictos que tiene Harry con la familia real y las polémicas que ha desatado junto a su esposa, Meghan Markle desde que abandonaron la institución en 2020, Harry y Kate siempre fueron muy unidos, incluso más entre ellos que cada uno con William.

Un exmayordomo de la familia real británica le dijo en exclusiva a US Weekly que pensó que Kate terminaría casándose con Harry luego de un breve rompimiento que tuvo con el príncipe William, antes de casarse.

Grant Harrold, exmayordomo del rey Carlos III dijo que ambos eran muy buenos amigos y que permanecieron apoyándose a pesar de que Kate terminó con William en su momento.

“Se llevaban muy bien”, señaló. “Recuerdo que cuando [el príncipe William] y [Kate] se separaron —y creo que lo dije—, ya ​​sabes, [el príncipe Harry] y [Kate] se llevaban tan bien que incluso pensé que tal vez Harry y ella acabarían juntos”, detalló.

“Eran muy unidos. Eran mejores amigos, y no me extrañaría que Harry pensara: ‘Bueno, es una chica guapa. Mi hermano no la quería. La tendré yo’. No me habría sorprendido en absoluto. Así que fácilmente podrían haber sido Harry y Catherine, habría pensado. Pero, bueno, por suerte [William] la recuperó”, agregó.

El momento al que se refiere el extrabajador de la familia real fue el rompimiento mediático que Kate y William protagonizaron en 2007, casi seis años después de haberse conocido en la Universidad de St. Andrews.

La relación amistosa de Harry y Kate se mantuvo intacta a pesar de haber tenido la oportunidad de ser novios. En 2008, la princesa y William se reconciliaron y retomaron su relación, hacia el 2010 se comprometieron y se casaron en 2011.

Según contó Harrold, Harry no intentó conquistar a Middleton, por el contrario, jugó un papel importante en la reconciliación de los príncipes de Gales: “Harry sin duda le habría dicho a su hermano: 'Estás loco'. Estoy seguro. Estoy convencido de ello”.

“Todos lo pensamos. Todos pensábamos: 'Esto es una locura'. Porque formaban una pareja tan buena. Y cuando se separaron en 2007, todos queríamos que volvieran. Me emocioné mucho cuando lo hicieron”, le dijo Grant, que está a punto de contar su experiencia como empleado de la familia real en su libro The Royal Butler, al medio estadounidense.

Kate y Harry están distanciados debido a los conflictos entre el príncipe, su padre y William, además por las declaraciones que ha hecho Meghan sobre ciertos miembros de la familia real, incluida Kate, a la que acusó haberla hecho llorar en su boda.

Según afirma Harrold, a pesar de las polémicas, cree que el duque de Sussex habló con Kate para ofrecerle su apoyo luego de que anunciara que se le diagnosticó algún tipo de cáncer en 2024.