Una vez más, Mariah Carey se lanzó con todo contra Jennifer Lopez y sin temor a que la critiquen compartió su opinión y lo que piensa sobre su colega: la cantante está convencida de que ella es más exitosa que JLo, además de que dice ser más atractiva y envejecer mejor que ella; y no sólo eso, sino que también se habría burlado del fracaso de la gira de la diva del Bronx.

Hace unas semanas, Mariah Carey se presentó en el Brighton Pride 2025, en Inglaterra, evento en el que deleitó a sus fans con sus más grandes éxitos, como “Without You”, “Obsessed” y “We Belong Together”. De acuerdo con expertos, la presentación de Carey fue impresionante y superó a los shows que en ese momento se encontraba ofreciendo JLo por Europa (continente que recorrió con su gira “Up All Night: Live in 2025”).

“Mariah ha regresado triunfante, luce fantástica y su confianza nunca ha sido tan alta. Realmente cautivó al público en el concierto y alcanzó sus notas más altas características (…) dice que lo hizo mucho mejor que JLo”, reveló una fuente cercana al medio RadarOnline.

“Jennifer Lopez la pasó mal, su concierto fue muy aburrido, y luego el problema de vestuario lo arruinó todo. Mariah disfruta mucho de la humillación de JLo”, agregó el informante, quien señaló que una de las motivaciones de Mariah Carey por hacer un show espectacular era superar a Lopez, ya que “no la soporta”.

Y Mariah no sólo piensa que es mejor que Jennifer Lopez de manera profesional, sino que también asegura que es más atractiva: “Mariah está convencida de que está envejeciendo mejor. Le molesta que digan que JLo tiene belleza eterna cuando ella cree que es igual de atractiva, o incluso más”, contó la fuente.

La historia de la enemistad entre ambas famosas se remonta a 1998, cuando Lopez comenzó una relación laboral con Tommy Mottola, quien era el exesposo de Carey; en ese momento se compararon las carreras de ambas y se hablaba de quién era mejor, si la cantante de “Get Right” o la intérprete de “All I Want for Christmas Is You”.

Posteriormente, en 2003, Mariah Carey fue entrevistada por el programa de televisión alemán taff, el cual le preguntó sobre otras celebridades y lo que pensaba de ellas; después de elogiar a Beyoncé, se le preguntó a Mariah por JLo, a lo que respondió que “no la conocía”, frase que se volvió viral en ese entonces y que a la fecha es recordada con memes.