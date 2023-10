Entre las múltiples y explosivas revelaciones que hizo en su libro de memorias, The Woman In Me, Britney Spears contó el enamoramiento e idolatría que tenía por Mariah Carey cuando tenía 21 años y Carey 33.

Según dijo, el enamoramiento sucedió al momento de conocerla durante la ceremonia de los premios MTV VMA, hace más de 20 años.

“En una entrega de premios llamé a la puerta del camerino [de Mariah]. La abrió y de ella brotó la luz más hermosa y de otro mundo”.

En el relato recordó que Mariah había sido una de las mujeres que más la inspiró durante su adolescencia y una de sus cantantes favoritas, incluso intentó imitar el video musical de Dreamlover cuando tenía 13 años y se preparaba para convertirse en la Princesa del Pop.

Según dijo, la vez que se encontraron, Britney le pidió una foto a la que Mariah accedió y hasta buscó un buen ángulo e iluminación en el camerino para que saliera perfecta.

Spears narra que no recuerda qué premio ganó aquella noche, ya que conocer a Mariah Carey y tomarse una foto con ella ha sido el mejor premio de su vida.

En una publicación hecha en Instagram este año, Britney compartió una foto de sí misma a los 13 mientras imitaba un video con sus amigos en su casa; ella escribió: “Mi primer video que imité fue Dreamlover de Mariah Carey afuera con los tacones de mi madre puestos mientras caminaba por un jardín con un paraguas”.

Después de conocerse, Mariah no se separó de Britney Spears y se hicieron amigas muy cercanas. Según contó la cantante de All I Want For Christmas Is You, junto a Madonna, estuvo con Spears durante su tutela de 13 años y estuvo al pendiente de ella cuando fue liberada en 21.

Carey le dijo a E! News en su momento: “No estoy segura de que sea una afinidad. Creo que todos en este planeta merecen ser libres y lo que le hicieron, lo que ví, fue horrible..Me acerqué a ella con un amigo en común porque quería que ella supiera: ‘Adivina qué? No estás sola’”.

Tras anunciarse que se le retiraría la tutela, Mariah Carey lideró el apoyo de celebridades a Britney, enviándole mensajes públicamente de ánimo y cariño, celebrando que por fin iba a ser libre después de 13 años de estar bajo la sombra y el control de su padre Jamie Spears.

Entre otras revelaciones, la cantante de Toxic dijo que Madonna fue otra de sus amigas cercanas en la industria que la apoyaron en todo momento desde su juventud y la guiaron para poder triunfar y superar obstáculos como el sexismo y el machismo que imperaba con fuerza la música en los dos mil.