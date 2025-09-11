Paris Jackson y Ester Expósito pasaron de protagonizar uno de los momentos más incómodos (y virales) de la farándula, a demostrar que ahora son cómplices y grandes amigas. La hija de Michael Jackson y la actriz española se reencontraron en un evento en Barcelona y la actitud de ambas fue muy distinta a la de la primera vez que se vieron, en la que la estrella de “Élite” sufrió un desplante de parte de Paris; tal parece que ya no son enemigas, aunque algunos usuarios de redes señalaron como muy “fingida” su actitud.

En junio de 2024, Paris Jackson y Ester Expósito asistieron al desfile de modas de la marca Desigual. Durante dicho evento, la hija del rey del pop ignoró y le hizo un polémico desaire a la artista española, ya que a pesar de que cuando llegaron se saludaron, inmediatamente después, Ester le dio la espalda a Paris para saludar a otras personas.

La actitud de Expósito fue duramente criticada y cientos de usuarios señalaron que “se tenía bien merecido” el desplante de Paris, pues fue grosera con ella.

Más de un año después, ambas famosos se volvieron a ver, nuevamente en España y en el desfile de Desigual, pero la actitud de ambas fue muy diferente, de hecho, se les vio muy amigables y cercanas.

Durante los minutos previos al desfile, Paris y Ester platicaron, intercambiaron sonrisas y hasta se abrazaron, con lo cual dejaron atrás los rumores de una posible enemistad.

Incluso, presumieron que se llevan bien al compartir una foto juntas en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram; en dicha imagen se les observa abrazadas mientras hacen una seña obscena. Los fans de ambas celebridades señalaron que con la foto pretenden mostrar que entre ellas hay una excelente relación y que nunca hubo problemas.

No obstante, algunos usuarios de redes sociales no creyeron en su “reconciliación” y consideran que lo hicieron para evitar el escándalo, sobre todo de parte de Ester Expósito, quien tiene fama de ser una persona “difícil” y con un carácter complicado, ya que, aseguran, se comporta como “diva”.

NICKI NICOLE JUNTO CON BECKY G, PARIS JACKSON Y ESTER EXPOSITO 😍😍 pic.twitter.com/2UbsyPLo2W — Îsa🌸 (@la_rapper_asper) September 10, 2025

“La Paris pensó: ‘me sentaron de nuevo a lado de esta pesada, mejor saludo así después no me critican'”, “Esa Ester Expósito me da unas malas vibras de falsa”, “Me mata lo exagerada que actúa Ester después de cómo la ignoraron” y “Bravo por la clase de Paris Jackson al responder el saludo”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.