Ester Expósito no toleró las críticas que recibió en redes sociales después de su última aparición pública: la exitosa actriz explotó en un evento luego de ser señalada por lo cambiado que lucía su rostro, apariencia que dio pie a cientos de comentarios de parte de internautas, quienes aseguraron que ya había abusado de las cirugías, ya que lucía completamente diferente a sus inicios. A estas críticas la española, pronunció un discurso y dijo: “es mi cara y hago lo que quiero con ella”.

El cambio físico de Ester Espósito a lo largo de los años ha llamado la atención de sus seguidores; de acuerdo con los usuarios de redes sociales, la famosa de 24 años se ve completamente distinta a como lucía en Élite en 2018, serie de Netflix que la lanzó a la fama internacional.

El tema de su apariencia física volvió a ser tendencia luego de que hace unos días asistiera al programa “La Resistencia”, ya que en dicho show los internautas señalaron que los pómulos se le veían muy marcados, por lo que posiblemente se habría hecho un retoque estético.

Es por estas críticas que la española aprovechó que le entregaron el premio New Generation en los Bazaar Women of The Year 2024 y en su discurso decidió pronunciarse al respecto sobre todos los comentarios negativos que ha recibido sobre su aspecto físico.

Ester Expósito explota tras críticas por cambio en rostro: "Es mi cara y hago lo que quiero”. Foto: The Grosby Group

¿Qué dijo Ester Expósito sobre las supuestas cirugías que se ha hecho?

En su discurso, Ester Expósito dejó en claro que estaba enojada por la forma en la que las personas hablan de ella y su cuerpo: “Estoy reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres. Me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien".

Continuó: “No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y eso no lo hago por mí, que ya desde hace años sé lo que hay, y me he encargado con mucho esfuerzo de adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones. Lo hago por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen, o que, aunque las tengan, no tienen por qué aguantar esto, al igual que yo tampoco tengo por qué aguantarlo”.

Ester Expósito muy contundente sobre los comentarios que recibió sobre su físico tras su visita a La Revuelta



"No, he subido un poco de peso y ya está" pic.twitter.com/aZdbdndKOO — LO + VIRAL (@SuperViiral) October 29, 2024

Puntualizó que hay quienes aseguran que se ha hecho cirugías desde los 19 años: “sí, porque resulta que llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como cincuenta cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido la semana pasada, volvió a ocurrir, y lo último ha sido que, al parecer, me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox, o no sé qué cosas más. Si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está”.

Añadió: “Lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Y menos mal, porque al final esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas”.

¿Qué cirugías se ha hecho Ester Expósito?

Usuarios de redes sociales han discutido sobre las supuestas operaciones que se habría hecho Ester Expósito en la cara: aseguran que se habría sometido a cirugías en sus ojos, nariz, labios y pómulos, además de eliminar las arrugas en la frente, entrecejo y patas de gallo; hay quienes indican que también se hizo un retoque estético para adelgazar su rostro.