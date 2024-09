En las últimas semanas, Ninel Conde ha acaparado la atención mediática por aparecer en sus redes sociales completamente irreconocible, con supuestas nuevas cirugías plásticas que le cambiaron el rostro.

Los usuarios de redes sociales han sugerido que la cantante al parecer se rejuveneció el rostro con inyección de bótox en los labios, estiramiento de piel y cambio en la forma de sus pómulos y de la nariz que la hacen ver “más tuneada” que nunca.

Hay quien afirma que Ninel se está convirtiendo en la nueva Barbie humana por tantas cirugías que han cambiado su apariencia, mientras otros se burlan diciéndo que ya ni siquiera se está pareciendo a Barbie, sino que es una “especie de Ken humano”.

Algunos de sus fans la han defendido de los comentarios que inundan el internet sobre la celebridad , de 47 años, señalando que sólo usa demasiados filtros en sus videos y fotografías y que no necesariamente se ha sometido a los “arreglitos” que se comentan.

En días pasados, Ninel fue el objetivo de las burlas cuando los internautas dijeron que se estaba convirtiéndo en la nueva Lyn May y que ahora había perdido su belleza y atractivo que la hicieron famosa en la década de los 2000.

Tras los múltiples comentarios de este estilo, la actriz de Rebelde se pronunció en su Instagram para hablar de los filtros que usa y exhibir las críticas que recibe sobre su físico y aparente nuevo rostro, además de agradecerle a sus fans por defenderla y apoyarla y por hablar bien del cambio de color de cabello que adoptó.

“Pues estoy leyendo todos sus mensajes. Gracias por las cosas lindas que me están diciendo del color, a mí me encantó. Y, bueno, la verdad es que de pronto me dicen: ‘es que el filtro’. Pongo todos los tipos de filtro y pues se ven iguales. ¿Será bueno o malo tener cara de filtro? O sea, ¿eso será bueno o malo?”, dijo invitando a sus seguidores a debatir si es malo que use los filtros para verse mejor.

Es de conocimiento público que Ninel Conde se ha sometido a una serie de cirugías plásticas para mejorar su aspecto desde muy joven, cuando apenas se estaba involucrando en la farándula mexicana.

Ella misma ha admitido que se hizo una cirugía para aumentar la talla del busto poco después del nacimiento de su hija Sofía; también se ha inyectado los labios y se ha hecho levantamiento de cejas.

Recientemente se dejó ver en Instagram con lo que parece ser un afinamiento de nariz, cambio en la forma de sus pómulos y un nuevo color de cabello a rubio que le hace ver diferente y con otras expresiones a las que su público está acostumbrado.

En una publicación que hizo hace semanas en sus redes, El Bombón Asesino se refirió a los críticos y la forma en que la envidiaban. “El termómetro del éxito es la envidia de los descontentos. Besos, mis bombones”.