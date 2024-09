Como toda estrella famosa de la música, Ángela Aguilar tiene ciertas exigencias que se deben cumplir cada vez que se presenta en alguno de los shows de Jaripeo hasta los huesos (antes Jaripeo sin fronteras) con su hermano Leonardo y su padre Pepe Aguilar.

Precisamente éste último, recientemente reveló algunas de las peticiones que no deben pasarse por alto de su hija en los camerinos, previo a sus presentaciones.

¿Peticiones de una diva? A continuación te decimos lo que reveló el cantante sobre la nueva esposa de Christian Nodal y sus requerimientos para antes de subir al escenario a cantar.

En una entrevista que tuvo en el programa W Radio Colombia, Pepe Aguilar dijo que su hija suele comportarse como una diva en cada presentación, pidiendo que le lleven a su camerino múltiples vestidos para que elija los que más le gusta, además de joyas y más.

“Ángela pide como 50 vestidos. Entras a su camerino, no, no no y digo: ‘¿Yo estoy pagando por esta madre?’”, señaló el intérprete de Me estoy acostumbrando.

Asimismo, pide que antes de que llegue cuelguen cosas en las paredes, pongan música y haya personal para que le den masajes: “Incienso, ponen cosas en la pared, ponen música, le dan masaje, tiene como 20 méndigos vestidos, sus joyas y la fregada”, agregó.

A pesar de sus requerimientos de diva, Pepe dijo que su hija debe limitarse y seguir las indicaciones que él, como jefe, dueño del espectáculo Jaripeo hasta los huesos y su productor, le ordena.

“Soy el dueño del show, yo los contrato a esos cabrones [Ángela y su hermano Leonardo], evidentemente no es: ‘mijjita, ¿qué quieres cantar?’ ¡No, ni madres! ¿Qué pasó? ¿Me viste cara de güey?", dijo.

El suegro de Christian Nodal agregó que los 35 años de trayectoria le dan el conocimiento y la autoridad para imponerse ante su hija en el ámbito profesional, en especial, en lo que respecta a Jaripeo hasta los huesos y en el trabajo de los tres Aguilar sobre el escenario.

“Y tampoco es que se haga lo que yo quiera. Pero sí, 35 años de experiencia contra diez, aparte me tienen mucha confianza, soy su productor de los dos güeyes”, señaló.

De acuerdo con la agenda de la gira Jaripeo hasta los huesos, Ángela Aguilar y su familia descansarán hasta octubre, cuando tienen agendadas las últimas presentaciones del año en Colombia y posteriormente en California.

Sin embargo, Ángela estará recorriendo Estados Unidos con su esposo Christian Nodal en Pa’l Cora’ Tour, que se extiende hasta noviembre.

Si bien no es la estrella principal de show, sí es esperada por los fanáticos del cantante de Botella tras botella para que suba al escenario de forma sorpresiva o al menos anime a su marido tras bambalinas y se dejen ver juntos en medio de sus polémicas.