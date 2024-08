La actriz Elizabeth Hurley se lució una vez más en bikini y demostró la espectacular forma física que posee a los 59 años.

A través de una publicación en redes sociales, presumió un diminuto bikini blanco con cadenas doradas que dejó a la vista su abdomen plano y brazos torneados.

En el video la estrella sale del mar, sube a un yate, enjuaga su cuerpo con la regadera y se peina, luciendo en todo momento, su silueta de reloj de arena.

“La vie en rose”, tituló la publicación y recibió decenas de comentarios que incluyeron mensajes como “Absoluta perfección”, “Mi esposa sexy” y “Guapísima”.

La publicación en bikini de Elizabeth Hurley tiene lugar luego de que modelara un vestido satinado en un jardín. La prenda era de color blanco y tenía detalles rosas. Acentuó su escote al portar un collar con un diamante.

Elizabeth Hurley confiesa que constantemente es cuestionada por su dieta para mantenerse radiante. En una entrevista con The Telegraph, dijo que su alimentación es muy simple, pero siempre se ha cuidado.

“Dejé de comer sándwiches empaquetados y, en su lugar, como alimentos como pollo asado con puré de papas y verduras”.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como”.

Hurley prefiere evitar el gimnasio, pero siempre está activa y rara vez se queda quieta. “Tenemos una regla en nuestra casa que dice que nadie puede encender la televisión hasta las 6 p. m. así que nadie se queda sentado hasta la hora de la cena. Hago mucha jardinería... ¡es bastante complicado recoger cosas!”.

Elizabeth Hurley constantemente modela piezas de su marca Elizabeth Hurley Beach.

Elizabeth Hurley Beach nació en 2005 como una firma de lujo con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.