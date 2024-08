Ángela Aguilar, la joven conocida como la 'Princesa del Regional Mexicano’, estrenó una nueva canción de amor con el cantautor Felipe Botello, luego de los rumores de su supuesta separación con Christian Nodal.

La cantante de 20 años levantó sospechas de que su matrimonio se encontraba en malos términos cuando publicó supuestas indirectas de desamor durante la tercera semana de agosto, sin embargo, se reveló que se trataba de fragmentos de su nueva canción ‘Abrázame’.

TAMBIÉN LEE: ¿Problemas en el paraíso? Ángela Aguilar levanta sospechas de separación de Nodal con misteriosa frase

La nueva melodía se estrenó el 20 de agosto y sorprendió a los seguidores de la menor de la Dinastía Aguilar por la presencia de un cantante misterioso, que además de lucir un traje azul y un característico bigote, mostró su voz a dueto en una romántica canción, pero, ¿quien es?

¿Quién es Felipe Botello, que canta "Abrázame" con Ángela Aguilar?

Felipe Botello, originario de San Luis Potosí, es un cantautor emergente que reside en la Ciudad de México (CDMX) desde 2001 y dedica su vida a la música romántica, nostálgica y con un toque que remonta al pasado.

Con 22 mil oyentes mensuales, Botello colaboró con Ángela Aguilar para la canción ‘Abrázame’, lo que podría representar un gran salto para su carrera profesional, ya que la joven mexicana recibe más de 11 millones de oyentes al mes y es considerada como una de las cantantes más influyentes del regional mexicano.

TAMBIÉN LEE: Ángela Aguilar besa a integrante de La Adictiva y lo pone nervioso; ¿Y Christian Nodal? VIDEO

Su primer sencillo ‘Valió la Pena Nacer’, cuenta con cerca de un millón de reproducciones en plataformas de streaming, mientras que sus canciones ‘Señorita´ y ‘Corazón Amargo’ oscilan en el medio millón.

El cantante suele compartir parte de sus ensayos y su vida musical en redes sociales, pero además, muestra su pasión por el boxeo, un deporte que considera “lo ayudó a salir adelante".

“El box es un complemento para mi profesión, es parte de mi vida. Me ha ayudado a salir adelante, dándome claridad cuando la necesito. En el camino he hecho grandes amigos que me han enseñado lo verdaderamente importante… No te venzas güey”, comentó.

Durante su trayectoria, ha llevado su música a las calles citadinas, además de mostrar los rincones de la capital mexicana con fotos culturales, en negocios de comida o algunos de los recintos más emblemáticos de ‘La Ciudad de los Museos’.

La banda del cantante, conocida como ‘Felipe Botello y su Sonido Rugir’, está compuesta por Gonzalo Martínez, Álvaro Lamadrid, Edson Gómez, Jesús Herrera, Alex Patri, Alberto Aguilera y Felipe Botello como coproductor, compositor, vocalista y guitarrista.

¿Felipe Botello y Ángela Aguilar tuvieron una relación?

A pesar de los rumores de su supuesta relación, ambos cantantes han mostrado poco sobre su relación profesional, sin embargo, según usuarios “hicieron una canción hermosa” que muestra su amistad y su talento.

“Que emoción, ya quiero que salga, va está padrísimo”, comentó el cantante previo al lanzamiento oficial.