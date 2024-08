Elizabeth Hurley subió la temperatura entre sus fanáticos de Instagram al compartir un sensual video de sí misma modelando un revelador atuendo de Retro Fete.

La actriz se dirigió a sus redes sociales para compartir un clip en el que modeló un diseño de dicha marca con la que colabora como modelo y embajadora.

La estrella de Al diablo con el Diablo usó un vestido lencero con finos tirantes, falda holgada con abertura sobre la pierna y escote de infarto.

La prenda se trató de un maxivestido de satén blanco con estampados degradados rosas, muy a la tendencia para el verano en la playa; lo combinó con un par de zapatillas, pendientes plateados y un discreto collar.

Lució su rostro maquillado con sombras oscuras sobre los párpados, su característico delineado negro, amplias pestañas con rimel, blush rosa y labios nude. Su cabello se mostró peinado en mechones ondulados junto a su cara.

Los fanáticos han quedado impresionados por la belleza y eterna juventud que conserva a sus 59 años.

En innumerables ocasiones, la estrella de cine les ha dicho a sus fanáticos la forma en que cuida su silueta y conserva su belleza eternamente joven.

Durante una interacción con sus seguidores de Instagram, la actriz dijo: “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y sólo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

Anteriormente le había dicho a Woman’s Health que cuida su salud y alimentación debido a los antecedentes de cáncer en su familia y agregó que no come chatarra ni bocadillos instantáneos y ahora, en la revelación de sus secretos de belleza lo afirmó y agregó que no come nada que no sea preparado en su casa y con la seguridad de provengan de ingredientes sanos y seguros.