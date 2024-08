Después de haber terminado su relación con Christian Nodal en medio de la polémica, Cazzu parece estar en su mejor momento, enfocándose en su hija Inti y en su nueva música; según se comenta, también en un nuevo galán.

Hace unos días afirmaciones acerca de que la cantante argentina estaba dándose una nueva oportunidad en el amor con el productor musical Nico Cotton, con quien trabaja en su nuevo álbum.

Los fanáticos de Cazzu insinuaron que su relación iba más allá de lo profesional después de que en Instagram circularan fotos de ambos juntos, mostrándose unidos y con una evidente química.

“En todo caso, está mejor que Nodal”, “Viéndolo bien, hacen bonita pareja”, “Qué lindura ese Nico. Se le arregló el gusto a Cazzu. ¡Felicidades!”, dijeron los internautas después de que Cotton compartiera una foto de los dos en el estudio de grabación.

Ante los rumores y comentarios de los fans que quieren ver a Cazzu feliz en otra relación romántica, Cotton se pronunció al respecto y negó que haya noviazgo entre los dos.

En una intervención que tuvo en el programa ¡Siéntense quien pueda!, Cotton dijo que el vínculo que los une es la música y negó que él y La Jefa, como llaman a Cazzu, tengan un romance.

“Es puramente trabajo, estamos trabajando, haciendo el próximo álbum”, aclaró Nico Cotton cuando se le cuestionó si salía con la ex de Christian Nodal.

Agregó que no le da importancia a los comentarios de los usuarios que insinúan un nuevo romance y que él sólo compartió fotos con Cazzu por el trabajo que están haciendo juntos.

“Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, y bueno, yo que soy más bajo perfil, la verdad no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”, señaló.

Cazzu está trabajando actualmente con Nico, que es múltiple ganador del Latin Grammy, en su nuevo álbum. Según los informes, la argentina está concentrada en hacer nueva música desde hace casi medio año, que es de cuando datan las primeras fotos publicadas de ambos y tomadas dentro de un estudio de Francia.

Mientras trabaja en nuevas canciones y se concentra en desempeñar su papel como madre soltera de Inti, la cantante de trap está desconectada de las redes sociales y sin saber que los fans la vinculan sentimentalmente con el productor.

Tras las declaraciones de Cotton, los fans de Cazzu aplaudieron que ella siga soltera, porque “dice mucho de ella” como mujer y como una madre “que no necesita brincar de un hombre a otro” para ser feliz y sentirse plena.

Compararon su soltería con la “necesidad de Nodal” de tener una mujer a su lado después de un truene, tal y como lo hizo al casarse con Ángela Aguilar semanas después de anunciar su separación de Cazzu.