Antonela Roccuzzo deslumbró en su cuenta de Instagram al publicar una fotografía de sí misma ataviada con un ajustado atuendo deportivo, compuesto por leggings grises, un top y tenis.

Con la ropa deportiva, dejó a la vista el impresionante abdomen de acero que ha logrado gracias a extenuantes rutinas de ejercicio. También presumió sus brazos torneados y dejó suelta su cabellera ondulada.

La celebridad argentina de 36 años presumió la belleza de su rostro con un maquillaje tenue, donde el protagonista fue el labial nude y el delineador negro.

Antonela Roccuzzo es embajadora de la marca Alo, por lo que constantemente publica sus mejores atuendos para ejercitarse. Los modelos varían entre leggings, minifalda y shorts.

La publicación se da luego de que pasara unas vacaciones de verano junto a su famoso esposo, el futbolista Lionel Messi.

Roccuzzo conoció a Messi cuando eran solamente unos niños en su ciudad natal de Rosario, Argentina. Confirmaron su relación casi 17 años después, en 2009. Ahora tienen tres hijos juntos: Thiago, de 11 años, Mateo, de 8, y Ciro, de 6.

Messi no descarta que su familia pueda ampliarse, pues espera sumar una hija a su familia en el futuro. En entrevista con ESPN declaró: “Me encantaría tener una niña, pero por ahora no lo estamos intentando. No hay nada concreto por ahora”.

Lionel Messi admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.

El futbolista se mudó con su familia a Miami hace poco más de un año para jugar para el Inter de Miami y ahora viven en una mansión de $10.75 millones de dólares en Fort Lauderdale, según información del Daily Mail.