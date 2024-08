Sofía Vergara subió encendió las redes sociales al compartir en Instagram fotografías de una reciente sesión fotográfica para Variety.

La colombiana presumió su figura irreal y su diminuta cintura al utilizar un bustier transparente negro, hecho con malla y encaje bordado; debajo de la prenda usó un sostén negro satinado.

Al look le sumó también un pantalón blanco y negro hecho sobre tela satinada de cintura alta, llamativa joyería de plata y zapatillas de tacón blancas. En otras fotos posó con un vestido rojo ajustado de temporada otoñal que destacó sus curvas de infarto.

Vergara, de 52 años, remarcó sus facciones con maquillaje en tonalidades brocneadas, con labial rojizo, sombras marrones, un fino delineado negro y blush canela. Mostró su apariencia más sensual con su cabellera alborotada en mechones voluminosos.

Sofía apareció en la portada de Variety después de haber sido nominada al Emmy por su actuación en la serie Griselda que hizo con Netflix, y en la que habla de una de las mayores criminales de la droga en la historia.

Según contó, para interpretar a la protagonista, la celebridad contactó al entrenador de actuación de Jennifer Aniston para asegurarse de hacer bien un papel dramático, tal y como Aniston aprendió a hacerlo tras ser una actriz de comedia.

“Me pregunté ¿qué actriz cómica ha tenido éxito en un drama?”, recordó la colombiana cuando se planteó mejorar su actuación a través de la entrenadora de Jennifer, Nancy Banks.

“Nancy me dijo: ‘Si quieres llorar, sólo tienes que pensar en algo’. Y yo tenía muchas cosas horribles en las que pensar”, señaló.

La actriz dijo que durante su interpretación de Griselda se sentía nerviosa y ansiosa por las cosas que actuaba frente a la cámara, y que en algún momento llegó a sentir que eran reales como los asesinatos.

“Estaba ansiosa. Nancy me dijo: ‘Estás matando, estás gritando, llorando, todo, durante el día. Te vas a casa y tu cuerpo no sabe que no estabas haciendo esas cosas de verdad, sintiendo esas cosas’”, agregó Vergara.

“Tuve que empezar a tomar un poco de Xanax por la noche para tranquilizarme. No estaba preparado para eso. No lo sabía. ¡Por eso los actores se vuelven locos! ¿Cómo pueden hacer eso durante años?”.