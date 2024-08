Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo , anunció el estreno de la tercera temporada de Soy Georgina, su serie con Netflix a través de una llamativa publicación en redes sociales.

En un clip promocional, la celebridad de redes sociales presumió su nuevo look, muy al estilo Kim Kardashian, con su cabellera rubia y perfectamente lacia.

Modeló un vestido dorado con escote recortado y falda holgada, pendientes de oro grandes, llamativos anillos de piedras preciosas, así como zapatillas doradas con tacón de aguja.

Complementó su elegante apariencia con su cabello peinado con raya en medio, labial nude, blush bronceado, sombras marrones y un fino cat eye. En el video aparece en medio de una sesión de estilismo, peinándose y posando glamurosa frente a la cámara.

“¡Qué emoción!”, escribió en Instagram tras publicar el video promocional.

La modelo, de 30 años, presume en cada episodio su lujosa vida, fama y los millones de dólares que ha hecho desde que se hizo famosa, en parte por influencia de su novio Cristiano Ronaldo y por sus negocios y carrera como modelo profesional.

Hasta el momento no hay fecha del lanzamiento de la tercera temporada de su reality show que produce y protagoniza en Netflix España.

Georgina Rodríguez, ¿la nueva Kim Kardashian?

Esta no es la única vez que a Georgina se le compara con Kim Kardashian , más allá de su vestimenta o apariencia de cabello.

Tras el estreno de la segunda temporada de Soy Georgina, la celebridad fue comparada con Kim por la forma en que está ganando fama y dinero y por presumir su lujosa vida a través de un reality.

Asimismo, el éxito de Rodríguez ha sido comparado con el de Kardashian a través de los trabajos que tiene como influencer de redes sociales, modelo, empresaria.

¿Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo?

La promoción del estreno de la tercera temporada de su serie sucede después de que se afirmara que Georgina se casó con Cristiano.

Después de casi ocho años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parecen haber contraído matrimonio en secreto, o al menos así lo insinuó la estrella del futbol.

En un video que el jugador grabó en el gimnasio de su casa, éste se refirió a Georgina como su “esposa”.

“Lo más importante no es lo que haces, sino lo que tienes que hacer”, dijo CR7, de 39 años, mientras hacía un recorrido por su gimnasio para promocionar la marca fitness Whoop. “Cuando no estoy entrenando en el club, me gusta trabajar con mi esposa en casa”, agregó en el clip compartido en Instagram.