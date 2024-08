Fernanda Durán, influencer con más de siete millones de seguidores en redes sociales, habló públicamente sobre la violencia física y emocional que sufrió por parte de su exnovio y a pesar de no revelar su identidad, trascendió que se trata de ‘Lapizito’.

Durante el podcast ‘Hablemos de Tal’, la joven que adquirió popularidad por realizar bailes virales en TikTok, aseguró que sufrió violencia de género durante una de sus relaciones sentimentales, en la que incluso tuvo que intervenir la policía que observó algunos de los ataques.

Sin embargo, aunque en la narración contó que tuvo que esconder los cuchillos por miedo a ser herida, no reveló el nombre de la persona, hasta que su hermana, la influencer Carol Castro, respondió a un comentario acusando a Alfredo Ordaz Campos, conocido como ‘Lapizito’ de ser el agresor.

“Yo no me llevo bien con esa basura, sí fue él”, confirmó la influencer.

El joven acusado es hermano de “Gomita”, actual participante de La Casa de los Famosos México y se ha visto envuelto en múltiples polémicas, en las que señalaban que estuvo anexado por problemas de adicciones, aunque la información no fue confirmada y quedó como un rumor a voces.

De acuerdo con Fer Durán, entre las agresiones que tuvo que enfrentar se encuentra la ocasión que su expareja la dejó golpeada en el suelo y aseguró que “así le gustaba tenerla” porque era la única forma en la que “pedía perdón”.

“Ese fue el día que más me he humillado en toda mi vida, yo dije ‘¿por qué me tratas así?¿Qué sientes cuando me ves tirada en el piso llorando”, señaló.

Además, comentó que era recurrente que además de los golpes y las agresiones hacia ella, se refiriera de manera despectiva a su familia e incluso, aseguró que se ponía celoso de su sobrino recién nacido.

¿Quién es Lapizito?

Alfredo Ordaz Campos, también conocido como ‘Lapizito’ es un joven de 24 años que salió al estrellato por su papel de ‘payasito’ junto a sus hermanos Araceli Ordaz “Gomita” y “Lapizin”, quienes trabajan en un circo en México.

Lapizito fue nombrado en diversas ocasiones como ‘el payaso más joven de la televisión’ y con el paso de los años creó una carrera como influencer al subir contenido continuo a Youtube, mientras su hermana se desenvolvió en el mundo de la conducción.