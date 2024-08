No toda la familia de Ángela Aguilar está de lado de Christian Nodal después de su boda y polémico romance.

De hecho, el hermano mayor de Ángela, Emiliano Aguilar, tiene preferencia por seguir y apoyar a Cazzu, madre de Inti y pareja de su cuñado Nodal hasta mayo pasado.

En una transmisión en vivo que Emiliano tuvo con sus fanáticos en redes sociales recientemente, para promocionar su nuevo sencillo, El Bandido, éste habló sobre el supuesto distanciamiento de su familia, así como su relación con Ángela y su interés con Cazzu.

En la interacción que tuvo con sus fans, Emilio dijo que está interesado en colaborar con Cazzu ya que la admira y le cae “bien” a pesar de no conocerla físicamente.

“Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”, dijo.

Sus declaraciones no han sido la única señal de su preferencia por Cazzu, a la par de que Ángela y Christian se casaban, Emiliano le daba likes a sus publicaciones, demostrando interés por ella.

Asimismo, le comentó algunas veces sus publicaciones con emojis de fueguitos, mismos comentarios que eliminó poco después; los fans creen que los borró por petición de Pepe Aguilar o de su hermana Ángela para evitar vínculos con Cazzu en medio de su polémico romance con Nodal.

Las declaraciones sobre la argentina no fueron el único tema destacable de su conversación en Instagram. Emiliano Aguilar, que es hijo de Pepe y su primera esposa Carmen Treviño, dijo que no está distanciado de su padre, aunque prefiere llevar su carrera solo, en comparación con sus hermanos Leonardo y Ángela que trabajan juntos en J aripeo sin fronteras.

“Me estoy aventando esto solo”, señaló, haciendo referencia a su carrera musical como rapero y a su vida en general, ya que se sabe que no depende de la fortuna de la dinastía Aguilar, sino que él hace sus propios trabajos para sustentar su economía.