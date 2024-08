Majo Aguilar, sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela, está acaparando la atención mediática por su reciente colaboración con Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, y los fans en internet afirman que se trata de una venganza.

Los herederos de dos de las dinastías más famosas y talentosas de México lanzaron su canción Cuéntame hace unos días, misma que ha tenido un buen recibimiento entre el público y con la que se predicen se convertirán en los nuevos reyes del regional mexicano, aún por encima de Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal.

LEE MÁS: Acusan a Pepe Aguilar de pedir el despido de conductor de programa por hablar mal de su hija Ángela

La canción ranchera es ya una de los hits de verano en las plataformas streaming y en las principales redes sociales como X o TikTok, donde los fans han demostrado que Majo es la favorita de los Aguilar y la que “tiene más talento”.

Asimismo, la canción ha ayudado a destacar el nombre de Alex Fernández más allá de ser hijo de Alejandro y nieto de Don Vicente Fernández.

El single no es la única colaboración que ambos tuvieron, sino que ya tienen planeada una gira en conjunto por Estados Unidos para llevar la música mexicana y contar sus historias y raíces musicales en cada rincón.

“Va a ser un espectáculo donde llevaremos a Estados Unidos un pedacito de México, para que el público sienta esa fiesta y ese goce que es la música mexicana, cantando las canciones de sus ídolos Don Antonio y Don Vicente, además de nuestros propios temas”, dijo Majo Aguilar en un comunicado.

“Queremos que cada presentación sea un viaje a través de nuestra música, nuestras raíces y nuestras historias, creando recuerdos inolvidables para todos los asistentes”, agregó Fernández.

Majo Aguilar y Alex Fernández, ¿unidos por venganza?

La canción no es la única que se ha hecho viral en redes sociales, con ella, también abundan los rumores acerca de que Majo y Alex se unieron para vengarse de Ángela Aguilar y su padre y opacar la gira familiar Jaripeo hasta los huesos, hecha actualmente por Pepe, Ángela y Leonardo.

Se comenta en internet que Pepe Aguilar y sus hijos desprecian a Majo y tienen envidia a la forma en cómo su carrera dentro del regional mexicano ha florecido sin escándalos y polémicas.

Asimismo, se dice que Ángela no soporta que su prima sea comparada con su abuela Flor Silvestre, que digan que canta igual y que incluso se parecen físicamente.

Los internautas se han dado cuenta de que Majo no es querida en la familia de Pepe Aguilar debido a que no estuvo presente en los festejos del cumpleaños de éste y tampoco fue invitada a la boda de Nodal y Ángela.

Por su parte, Alex decidió unirse a Majo como forma de competir con Pepe Aguilar y unir “lo mejor de las dos dinastías”.

Durante años se ha sabido que el padre de Alex, Alejandro Fernández, es rival de Pepe Aguilar y que con el paso del tiempo se han hecho más que enemigos.

“Alejandro y Pepe no se soportan o no se soportaban, creo que cuando murió Vicente las cosas cambiaron porque los Aguilar fueron al rancho ‘Los Tres Potrillos’ y presentaron sus respetos y cariños. Pero no nos quieran engañar de que se lleva, porque Pepe y Alejandro se vomitaban de siempre”, reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Al parecer la rivalidad nunca ha desaparecido y aquella vez que Pepe asistió al funeral de Vicente Fernández y pareció llevarse bien con Alejandro sólo fue una "fachada" para quedar bien ante las cámaras.