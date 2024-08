La cantante Katy Perry fue captada por paparazzis mientras vacacionaba junto a su prometido Orlando Bloom en el mar en Maiori, en la costa de Amalfi, Italia.

La estrella presumió su figura ataviada con un espectacular bikini verde strapless que dejó a la vista su abdomen plano, piernas y brazos torneados. Dejó suelta su cabellera mientras se refrescaba en el mar.

Orlando Bloom, de 47 años, también sorprendió al lucir sus abdominales sin camisa. Usó un traje de baño azul marino de Prada valuado en 600 euros.

EXC Katy Perry, Orlando Bloom. Photo © 2024 Backgrid UK/The Grosby Group

El actor de El Señor de los Anillos fue captado mientras se flexionaba en el agua. Al parecer, realizaba una sesión de yoga en el mar.

Katy Perry adoptó la misma dieta de Orlando Bloom que exige eliminar los alimentos procesados y frenar el consumo de alcohol. El equipo de la cantante descartó que esté tomando algún medicamento para bajar de peso.

Las vacaciones de la pareja se dan tras el desastroso lanzamiento de Woman’s World, el nuevo sencillo de Katy Perry. El tabloide Daily Mail dice que la cantante está culpando a todos menos a sí misma del fracaso de su nueva canción.

La cantante estadounidense se está preparando para el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, pero por lo pronto el sencillo Women's World no tuvo buen recibimiento.

La letra de Woman’s World dice: Sexy. Confiada. Tan inteligente. Ella es enviada del cielo. Tan suave. Tan fuerte.

No obstante, la critican porque el productor musical es Dr. Luke, de 50 años, quien tiene una batalla legal con la cantante Kesha, quien lo acusapor infligir angustia emocional, crímenes de odio por razón de sexo y discriminación laboral.e

“Fuentes cercanas afirman que la cantante está desesperada por idear un nuevo plan para salvar su regreso musical. La cantante de Teenage Dream también enfrentó críticas por la naturaleza sexualizada del video que acompaña al video, así como por su decisión de trabajar con el productor musical Dr. Luke, de 50 años, después de su muy publicitada batalla legal con la cantante de Tick Tock, Kesha, de 37 años”, dice el tabloide.

Una fuente dijo a ese medio de comunicación que Katy Perry ignoró al equipo que le pidió no trabajar con Dr. Luke. “Estaba loca al pensar que Dr. Luke era una buena idea. No escuchó a nadie. En lugar de sumergirse en el tema y crear arte, publicó algo que sonaba como si hubiera estado en un álbum suyo de 2010”.

Además, los productores del álbum son hombres. Lo que suma críticas, pues habla de empoderamiento femenino y al mismo tiempo se hizo sin mujeres.

“Katy no puede identificarse con otras mujeres porque vive en su burbuja de celebridad. No sabe nada sobre lo que es ser mujer en el mundo real. Ella no está usando su poder de estrella para cambiar el mundo; lo está usando para ganar dinero”, agregó la fuente.