La modelo Naomi Campbell deslumbró con su figura de infarto al ser captada por paparazzis. La estrella de las pasarelas demostró que posee una silueta envidiable a los 54 años al usar un diminuto bikini rojo.

El bikini dejó a la vista su abdomen plano, brazos tonificados y piernas estilizadas. Así como una piel radiante y bronceada.

Naomi Campbell disfrutaba de un tiempo libre sobre un yate en Ibiza, España. Dejó suelta su cabellera larga y negra.

EXC Naomi Campbell. Photo © 2024 G3/The Grosby Group

Hace poco, la modelo vacacionó junto a la actriz mexicana Eiza González la actriz estadounidense Michelle Rodríguez y la actriz tunecina-italiana Afef Jnife. Todas disfrutaban del mar y el sol en Ibiza.

En esa ocasión, Campbell se relajó tendida al sol con el productor de cine saudí y multimillonario Mohamed Al Turk, con quien mantiene un interés amoroso.

Las fotos de Naomi Campbell en Ibiza salen a la luz luego de que revelara que cuando era joven se enfrentaba a burlas por su apariencia por parte de otros niños en la escuela.

Admitió que no siempre se sintió segura de sí misma a pesar de que más tarde construyó una carrera en torno a su imagen. En entrevista con Cambon Podcast, dijo que otros niños se burlaban de su altura y la llamaban Olive Oyl, como el personaje de Popeye.

“No me sentía cómoda conmigo misma porque era muy delgada y bastante alta para mi edad. Y solían llamarme Olive Oyl. Y, ya sabes, los niños se insultan entre sí. Yo tengo el cuello bastante largo, así que intentaba encogerlo para que no fuera tan largo. Me sentía incómoda”.

Recordó que bailar la ayudó a recuperar la confianza y a amar su cuerpo. Además, aprendió movimientos que después fueron útiles para posar como modelo.

“Simplemente planteé los movimientos y las poses que hacía para bailar, y eso me ayudó a seguir adelante. Y la creatividad también. Es algo que me encanta y sí, eso nunca cambiará conmigo. Siento que es algo que realmente forma parte de mi ADN”.

Afortunadamente, siempre tuvo palabras cálidas en casa y su madre la alentó a mover su cuerpo con canciones de Lionel Richie.

Ahora vive un gran momento como madre y se han empezado a realizar homenajes en su honor. Se inaugura una nueva exposición que celebra su vida y su carrera en el Museo Victoria y Alberto de Londres.