La modelo Kendall Jenner sorprendió a sus seguidores de Instagram al lucir su figura ataviada con un diminuto bikini amarillo.

La estrella de 28 años publicó una galería de fotos donde se lució en bikini, pasó tiempo tomando sol y también disfrutó de un asombroso paseo en un lujoso yate.

“Un poco de mí”, publicó y sumó más de 4.6 millones de reacciones y decenas de comentarios que incluyeron uno de su hermana Khloé Kardashian: “Hermosa chica en su elemento”, escribió.

El resto de fotografías de Kendall Jenner incluyeron una foto de sí misma vestida con una camiseta crop top negra combinada con una falda larga de satén color crema y sandalias. Llevaba un lujoso bolso Birkin y tomaba una copa de champagne.

En otra serie de fotografías pasaba tiempo con su caballo en una de las granjas del empresario multimillonario Bill Gates.

La publicación llega después de que Kendall Jenner viajara a presenciar los Juegos Olímpicos de París 2024, donde casi se encuentra cara a cara con su expareja Devin Booker en las competencias de gimnasia, donde Simone Biles ganó su sexto oro.

Esto pasa luego de que ella fuera vista en una cita romántica con Bad Bunny en Puerto Rico. Aunque la pareja de artistas se separó en diciembre de 2023, al parecer se han dado una nueva oportunidad.

No obstante, la última vez que fueron vistos juntos fue en París en junio, por lo que han vuelto los rumores de separación.

En una entrevista para Vogue, Kendall Jenner se sinceró al admitir que padece ansiedad. Dijo que ha estado “más triste” de lo habitual y dice que no ve por qué no tendría que ser honesta al respecto.

“En mi carrera ahora mismo me siento muy estable, con muchas esperanzas. Pero he tenido dos meses difíciles. No he sido yo misma y mis amigos lo ven. Estoy más triste que de costumbre. Estoy mucho más ansiosa que de costumbre. Así que no me voy a sentar aquí y actuar como si todo estuviera perfecto”.

La modelo dice que cuando se ha sentido bien, lo ha expresado, pero que ahora mismo se siente más ansiosa. Procura levantarse todas las mañanas y trabajar en sus proyectos, pero no siempre es posible.

Kendall Jenner terminó su relación con Bad Bunny en diciembre del año pasado, así que ahora está iniciando una nueva etapa de soltera.

Gracias a su línea de ropa, redes sociales y desfiles con las marcas más lujosas del mundo, Jenner se corona como la modelo mejor pagada del mundo con ganancias que rebasan los $22.5 millones de dólares anuales.

Constantemente es la cara de portadas de revista y ha decidido expandir sus inversiones con el lanzamiento de su marca de tequila 818, al igual que otras celebridades hollywoodenses, como George Clooney y The Rock.