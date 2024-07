La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar y en esta ocasión fue Gomita la que generó controversia y críticas al revelar cuál es tu tipo de hombre ideal, el que se podría "ganar" su corazón: la famosa influenceer dijo que su novio perfecto debe ganar medio millón de pesos y ser extranjero. Estas palabras encendieron los ánimos en las redes sociales y miles de personas criticaron la forma de pensar de la joven.

Gomita, de 30 años, es una de las participantes de La Casa de los Famosos más polémicas: es querida por muchos y odiada por otros, debido a los escándalos que la rodean, por ejemplo, el problema legal que mantiene contra su papá a quien demandó por violencia intrafamiliar; el cambio físico que ha tenido en los últimos años, ya que luce muy diferente a sus inicios y, también, al rumor de que su hermano robó el anillo de compromiso de Cecilia Galliano.

Es por eso por lo que Gomita es un personaje controversial y que divide opiniones. Lo último que compartió con respecto al amor y lo que busca en una relación también generó toda clase de críticas y las redes se fueron contra ella; durante una plática que la famosa tuvo con Adrián Marcelo le dijo que ella no saldría ni se enamoraría de alguien que no tuviera dinero y que para que un hombre fuera su novio debía ganar como mínimo medio millón de pesos.

“Me gustaría que tuviera potencial, pero no que yo lo tuviera que patrocinar. Tiene que ganar bien un medio melón, medio melón está cool ¿No? Si a mí me va bien yo quiero que a él le vaya mejor que a mí”, dijo Gomita.

Adrián Marcelo reaccionó sorprendido y le dijo que estaba poniendo estándares difíciles de cumplir en México pues muy pocas personas tienen un sueldo de medio millón de pesos al mes. El famoso le dijo que si un hombre gana 200 mil pesos mensuales puede darle la vida lujosa y llena de comodidades que ella desea, pero Gomita insistió en que no va a bajar su estándar y en que ella ha decretado que su novio no será mexicano, por lo que busca enamorarse de un extranjero.

Gomita: Para que yo me enamore de un hombre él debe ganar medio millón de pesos al mes, pero yo he decretado que no será mexicano. 👀🫠

Gomita se defendió diciendo que a ella le va bien económicamente y trabaja mucho, lo mínimo que necesita es alguien que esté a su nivel. “No buscas amor, quizás”, le dijo Agustín Fernández.

Ante estas declaraciones, los internautas reaccionaron y se fueron con todo contra Gomita:

“Gomita de plástico”, “Los extranjeros que ganan más de un millón de pesos al mes no van a querer a Gomita ni para que les haga el aseo”, “Y para que se enamore de ella un hombre que gane esa cantidad, ella tendría que volver a nacer, pero ahora en bonita” y “Y lo peor de todo es que Gomita es parte de las personas que "influyen" en el pensamiento e ideales de muchas personas...¿Te imaginas a las niñas que quieran y aspiren a esas tonterías?”

Los principales señalamientos que los internautas hicieron a Gomita tienen que ver con su aspecto físico, ya que consideran que se hizo demasiadas operaciones y ya no se parece a como era hace 10 años.

Los seguidores de La Casa de los Famosos se indignaron porque Gomita exige un novio extranjero millonario, pero aseguran que ella "no toma en cuenta" que antes lucía muy diferente a como se ve este 2024, por lo que no estaría en condiciones de "exigir".