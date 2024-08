Durante la dinámica conocida como ‘el posicionamiento’ en La Casa de los Famosos, Ricardo Peralta acusó a Arath de la Torre de burlarse de su expresión de género, sin embargo, la respuesta del conductor del programa ‘Hoy’ fue respaldada por el público en redes sociales.

Previo a la ronda de eliminación, ambos participantes se encararon frente a frente y el influencer ‘Pepe’ conocido por ser una persona de género fluido, señaló que Arath “le hizo un comentario muy desatinado” cuando le dijo que se quitara su traje de marinero porque "lo ponía nervioso".

“Para mi es muy fuerte esto porque es algo con lo que he luchado toda mi vida y a mí no me gustaría que la gente creyera que yo soy un personaje, lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta”, comentó.

El influencer finalizó su participación viendo a la cámara y con las palabras “arriba los jotos afeminados, felices 10 años, nenes” y negándose a escuchar las palabras del conductor de 49 años.

Sin embargo, Arath contestó asegurando el respeto que tiene hacia Ricardo Peralta, hacia la comunidad LGBT+ y hacia su hermano que es homosexual y señaló que sus expresiones solo buscaban confundir al público.

“Yo te respeto y te he respetado siempre, incluso yo siempre he dicho que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris y mis respetos para ti siempre y para toda tu comunidad y lo he demostrado durante todo el tiempo, no quieras voltearme a mí a la gente de esa manera”, señaló.

Momentos más tarde, las palabras del conductor de ‘Hoy’ hicieron que internet colapsara al mencionar a Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México en la edición de 2023.

“Y te voy a decir una cosa con todo respeto, no eres Wendy, Wendy Guevara es otra cosa, búscate otra historia porque esa ya se contó”, comentó.

"Wendy Guevara", "Ricardo" y "LGBT":

Porque en el posicionamiento de esta noche en #LaCasaDeLosFamososMexico Ricardo Peralta acusó a Arath de la Torre de homofobo, por lo que Arath contestó que no confundiera las cosas, y le dijo que no era Wendy Guevara.pic.twitter.com/Jme1N6qJLS — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 19, 2024

Wendy Guevara respalda a Arath de la Torre

Wendy Guevara, una de las influencers más queridas en México y quien ganó La Casa de los Famosos México en 2023, mostró su apoyo a Arath de la Torre en historias de Instagram e indicó que “le daba toda la razón”.

“Cuando yo lo veo a él, él me abraza, de esos abrazos sinceros, de verdad, me da mi besito y así, super buena onda, super lindo. Si él fuera homofóbico o algo así, créanme que ni me saludaba ni nada. Arath es un super tipo”, comentó.

Además, dejó su postura en un reel en la cuenta oficial del reality show: “Hacer creer que puedes hacer quedar mal a alguien con ese tema tan fuerte, no vale. Yo conozco a Arath, he convivido con él y es muy buena persona y super respetuoso”, contestó.

Wendy hablando de lo que dijo Arath a Ricardo, y dice que le da toda la razón a Arath#LaCasaDelosFamososMX pic.twitter.com/gVbw4pTuoC — La Wendy (@LaWendyGuevara) August 19, 2024

Colectivos LGBT+ critican a Ricardo Peralta

Tras el comentario de Ricardo Peralta, considerado en redes sociales como “oportunista”, distintos colectivos enfocados en los derechos de la comunidad LGBT+, criticaron la postura del influencer por "utilizar la carta de la homofobia" como parte de una estrategia para "su conveniencia".

A la opinión pública sobre lo sucedido en #LaCasaDeLosFamosoMx: pic.twitter.com/eaQtvCHYPV — Círculo Diverso A.C. (@circulo_diverso) August 19, 2024