La conductora de televisión, Andrea Legarreta, causó polémica en redes sociales por “explotar” contra Adrián Marcelo, luego de que el regiomontano protagonizó una pelea contra Arath de la Torre y Gala Montes durante la ronda de eliminación de La Casa de los Famosos México.

Adrián Marcelo es conocido por mostrar una actitud “ácida” con sus compañeros y en esta ocasión, arremetió contra el conductor del programa “Hoy” por realizar supuestas actitudes pasivo agresivas.

“Dejen de hacer lo que saben que están haciendo conmigo, no lo hagan. Si lo dejas de hacer el domingo yo te respeto. Les gusta picar así, lo que yo más detesto en la vida son los pasivo agresivos”, comentó.

Además, indicó que no duerme para planear técnicas para utilizar contra ellos y en caso de que “sigan picando”, las pondrá en práctica.

“Yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas que después voy a seguir utilizando pero si siguen en ese juego, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarlas, y ojo, no es amenaza… sígueme picando y va a venir esto", comentó.

¿Qué dijo Andrea Legarreta de Adrián Marcelo?

Ante ello, Legarreta publicó en su cuenta de Instagram, una serie de declaraciones para mostrar su apoyo a Arath de la Torre y expresar que Adrián Marcelo “es un peligro para la sociedad”.

“Increíble que este ser siga adentro y al aire… Es un peligro para la sociedad, provocador, manipulador, lleno de maldad. El ejemplo de lo despreciable y bajo que puede llegar a ser alguien”, señaló.

Además, durante el programa matutino, la conductora enfatizó que el regiomontano de 34 años es un “psicópata” por la forma en la que juega con la salud mental y física de sus compañeros.

“La manera de expresarse, al decir ‘yo no tengo nada que perder, vamos a sacarlo con un infarto en ambulancia a Arath’. Lo que sí es que es increíble el trabajo que ha hecho él mismo (Arath), la prudencia, la paciencia para no partirle el hocico a semejante psicópata, de verdad es increíble y frustrante lo que es capaz de hacer este tipo”, señaló.

Sin embargo, seguidores del ‘Equipo Tierra’, aseguran que Legarreta “no tiene autoridad moral” para criticar las acciones de Marcelo, debido a las acusaciones en su contra por realizar supuestas humillaciones contra los trabajadores de su programa.

"El peligro es Andrea Legarreta que acosaba a sus compañeras de Hoy cuando se sentía opacada y que humilla y hace que despidan injustificadamente a personal de limpieza de televisa. Con que moral señalan a Adrián cuando son peor cuando no hay cámara", señalaron.

