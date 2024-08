En medio de la interminable polémica con Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu reapareció para dar una entrevista y hablar sobre cómo abandonó las redes sociales para no ser parte del “infierno” que se vive en ellas a raíz de su separación con el cantante mexicano.

La cantante argentina dijo en entrevista en el programa ¡FA! que decidió alejarse de las redes sociales, y en general del ojo público, poco después de que se confirmó su separación con Nodal y posterior romance de éste con Ángela.

Apuntó que nunca quiso ser parte de la atención mediática ni poner en el ojo público su vida personal, aunque se responsabiliza por sus elecciones y por lo que no puede controlar en línea y con los fanáticos de su expareja.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada”, le dijo a los anfitriones del programa, el mismo en el que hace unas semanas interpretó Como la Flor de Selena Quintanilla.

“Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me toque una chispa. Ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón”, señaló en el programa de YouTube.

Reveló que desde hace dos meses no tiene ninguna aplicación de redes sociales descargada en su celular, por lo que no sabe qué pasa en el exterior, ni quién la llama ni qué notificaciones le llegan a sus cuentas.

También habló de la decisión de desaparecer para evitar recibir odio por parte de los fanáticos de la pareja del momento y para hacerse responsable de su paz y de la crianza de su hija Inti, a la que no quiere educar dentro de un entorno de problemas y críticas.

“Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama”, dijo.

“Los artistas somos todos muy distintos. No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”.

“Somos adultos. Tengo una hija y sé que mi responsabilidad es o no tener redes o buscar la herramienta para decirle ‘amor esto no es la vida’".

Añadió que está bien sin ningún contacto en línea, sin la ansiedad que provoca “comprobarle a la gente quiénes somos realmente”.

Antes de desconectarse del mundo en internet, Cazzu le dijo a sus fans que se tomaría un tiempo para descansar y vivir su mejor vida junto a su hija y que se retiraría de redes para “desintoxicarse” y enfocarse en Inti.

Ella dijo en un anuncio de Instagram: “Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”.

Después del matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu regresó brevemente a Instagram para borrar todo rastro de su ex y eliminar poco a poco las fotos de su hija para evitar su exposición ante los usuarios tóxicos que le lanzan odio a la vez que defienden a la hija de Pepe Aguilar.