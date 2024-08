Una vez más, Christian Nodal sorprendió al decidirse a hablar por primera vez en una entrevista sobre su matrimonio con Ángela Aguilar y su relación con la familia de su esposa; una de las declaraciones que más impactó fue en la que reveló cómo es Pepe Aguilar como suegro. “Lo ven como un monstruo, pero estoy con su tesoro”, aseguró el famoso.

Christian Nodal se unió a una de las familias más importantes en la industria musical mexicana: desde que se casó con Ángela Aguilar forma parte de la dinastía Aguilar, una de las más respetadas y también, de las más polémicas. Tanta es la fama y el reconocimiento que tienen, que tarde o temprano el cantante de regional mexicano tenía que salir a aclarar varios temas que surgieron tras su boda.

Uno de los que causó más controversia y del cual se generaron varios rumores fue el que aseguraba que la familia de Ángela Aguilar no lo quería y que su suegro, Pepe Aguilar, no estaba de acuerdo con la boda, pero no le quedó más remedio que apoyar a su hija.

En una entrevista que ofreció para el youtuber Molusco, de Puerto Rico, Nodal confesó cómo es Pepe Aguilar como suegro y cómo se comporta con él ahora que es parte de la familia. Lo primero que dijo es que no entiende por qué “todo mundo lo tiene como un monstruo”, es decir, que cree que el cantante, de 55 años, es malo o enojón.

Para el intérprete de “Adiós Amor”, Pepe Aguilar es una excelente persona: “ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática”, dijo. Además, aseguró que de parte del padre de Ángela solamente ha "recibido mucho amor, mucho cariño y mucho respeto".

Precisó: “Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y yo estoy con su tesoro, básicamente con una de las personas más bellas que tiene en su vida, de sus amores más grandes”.

¿Cómo se llevaba Christian Nodal con Pepe Aguilar antes de casarse con Ángela Aguilar?

El cantante de regional mexicano aseveró que siempre tuvo una muy buena relación con Pepe Aguilar, incluso desde mucho antes de que se casará con Ángela. “Es bien bonito porque siempre que nos cruzamos en los pasillos había mucho respeto musical y artístico; no conocía tanto su vida persona ni él la mía, ya que nos sentamos a hablar fue muy bonito, la segunda vez también”, indicó. A su vez, dijo que nunca visualizó que el intérprete de “Por Mujeres Como Tú” sería su suegro.

Nodal finalizó diciendo que Pepe Aguilar “es un gran tipo” y que está contento de ser respaldado por un “gran hombre”. “Amo estar en una familia que se respira tantas cosas tan chin... desde el amor, cultura, experiencias, un montón de cosas”, añadió.

Christian Nodal dice que “vida sólo hay una” ante críticas por rápida boda con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron tan sólo un mes y medio después de que anunciaron su relación. En redes sociales, miles de internautas y seguidores criticaron a la pareja por su boda tan precipitada y rápida, pues el cantante apenas había terminado su romance con Cazzu cuando se comprometió con la hija de Pepe Aguilar y la llevó al altar.

A estas críticas Christian Nodal respondió: dice que no le importa lo que digan de él o de su esposa en las redes sociales; también, indicó que es válido arrepentirse de tus decisiones y lo comparó con la situación de borrarse los tatuajes. “Di un paso para atrás y dije ‘bueno, ya no quiero’”, señaló. Asimismo, mencionó que en estos momentos en su vida todo es “precioso”. Invitó a la gente a atreverse y a tomar decisiones con el corazón porque “vida sólo hay una”.