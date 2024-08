Lucía Méndez sorprendió a todo mundo al reaparecer frente a las cámaras con un rostro totalmente rejuvenecido. Como si los años no pasaran por ella, la famosa presumió que a sus casi 70 años no tiene ni una sola arruga y que este resultado es gracias al skincare que hace todos los días. Las redes sociales enloquecieron al ver su cambio de look ya que ahora luce más joven que Maribel Guardia.

A lo largo de los años, Lucía Méndez ha sido duramente criticada por los procedimientos estéticos que se ha hecho en el rostro. Seguidores y fanáticos de la actriz señalan que ha abusado de los “arreglitos” pues ya no se parece a como era de joven.

Sin embargo, la cantante siempre ha negado que haya pasado por el bisturí; la última vez que se le cuestionó sobre el tema contestó que tenía un gran dermatólogo y que por eso lucía tan joven. No obstante, los internautas aseguran que se ha sometido a varias operaciones que han “desfigurado” su rostro.

El video en el que recientemente apareció generó polémica pues Lucía Méndez luce un rostro muy joven, sin rastro de arrugas u otros signos de la edad. En el clip, la famosa se encuentra platicando con el doctor identificado como Fernando Cherizola.

Durante su charla, Méndez refirió que para lucir tan joven y con piel de porcelana siempre se desmaquilla, para que la piel le respire. Además, precisó que usa astringente y que se lava la cara con un jabón dermatológico. Además, contó que usa cremas y otros productos que se pone durante el día y en la noche.

Y no sólo eso, sino que aseguró que su secreto de belleza para lucir joven es nunca tener la piel sucia, porque “el maquillaje la lastima mucho”. Asimismo, precisó que no le gusta maquillarse porque deshidrata la piel.

De acuerdo con la estrella de la televisión esa rutina de skincare es la que la ayuda a lucir el nuevo rostro que ahora presume. Tras asegurar que rejuveneció por utilizar cremas y jabones, los usuarios de redes sociales le respondieron que eso no era posible y que se había hecho otra cosa en la cara para verse 10 años más joven, incluso más que Maribel Guardia, otra famosa que se mantiene sin signos de la edad a sus 65 años.

“Cirugía Méndez”, “Quedó más bella que Ninel Conde”, “Qué le pasó su boca”, “¿Fueron con el mismo cirujano Ninel y ella?” “Según ella es solo lavarse la cara con agüita de manzanilla, comer frutas y verduras y dormir bien…también ir a la iglesia los domingos”, “Pero las manos cómo se le ven”, “Ese rejuvenecimiento se llama filtro” y “Cada vez que se pega su jalón de cara dice que lo que tiene es que se lava la cara y se pone crema” fueron algunos de los comentarios de los internautas, quienes no dan crédito al cambio de look de Lucía Méndez.

Lucía Méndez nació el 26 de enero de 1955, en León, Guanajuato, por lo que actualmente tiene 69 años.

Famosas mexicanas criticadas por transformar su rostro y cuerpo con cirugías plásticas

Además de Lucía Méndez, hay otras famosas de la farándula mexicana que han sido criticadas por transformar su rostro o cuerpo con cirugías plásticas; algunas de ellas son:

Ninel Conde, quien recientemente sorprendió al verse irreconocible.

Alejandra Guzmán, que ha tenido problemas de salud por operaciones estéticas.

Lyn May, a quien un mal tratamiento en el que presuntamente le inyectaron aceite para bebé en los pómulos le desfiguró el rostro.