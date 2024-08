La decisión de Jennifer Lopez de ir sola a los tribunales para solicitar el divorcio a Ben Affleck sorprendió al mundo entero; fanáticos y seguidores especularon que tuvo que suceder algo “muy fuerte” para que la Diva del Bronx decidiera hacerlo sola y por su cuenta. ¿Qué pasó para que Bennifer llegara a su fin? Recientemente se dio a conocer el motivo por el cual se separaron.

El divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck dejó con la boca abierta a todos a pesar de los rumores que existían sobre una crisis matrimonial. Seguidores de ambos famosos estaban seguros de que la pareja sería capaz de sobrevivir a la mala racha que estaban atravesando, pues creían que entre ellos había un amor verdadero, el cual decidió darse una segunda oportunidad en 2021.

No obstante, el cariño que se tenían quedó olvidado una vez que Jennifer Lopez acudió al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para separarse legalmente del actor que dio vida a Batman. La historia de Bennifer llegó a su fin de manera oficial el pasado 20 de agosto, fecha en la que JLo solicitó formalmente el divorcio, pues ya no podía hacer nada para salvar su matrimonio con Ben Affleck.

¿Cuál fue la razón de su divorcio? De acuerdo con el medio Page Six, que tuvo acceso a los documentos legales, Jennifer López declaró que el motivo de su separación con Ben Affleck son “diferencias irreconciliables”, sin dar más detalles sobre esos problemas que derivaron en el término de su matrimonio.

Sin embargo, una fuente cercada reveló a People en mayo pasado que los conflictos entre la pareja se debían a que tienen distinta manera de pensar sobre ser el centro de atención. Según el informante “él es más introspectivo y reservado. A ella le gusta abrir su corazón a sus fanáticos y al mundo. Esto los hace considerablemente diferentes, y ha sido difícil en la convivencia diaria”.

Sobre esta situación, Affleck habló en el documental The Greatest Love Story Never Told, el cual fue lanzado en febrero pasado: “Cuando volvimos a estar juntos le dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es un romance en las redes sociales’”, relató.

No obstante, intentó comprender la vida llena de glamour de su esposa. “Entonces, me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como si te fueras a casar con un capitán de barco y comentaras: ‘Bueno, no me gusta el agua’”, admitió.

Tras darse a conocer que el motivo del divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck son “diferencias irreconciliables” se rumora que no sólo la fama de JLo le resultó molesta al actor, sino también, se habla de que ella habría tenido problemas con la adicción al alcohol que padece su expareja.

Jennifer Lopez pide quitar de su nombre apellido de Ben Affleck; quiere borrar todo recuerdo

Jennifer Lopez está muy dolida y triste por divorciarse de Ben Affleck: ella creía que su romance con el actor duraría toda la vida. Para no tener recuerdo de lo que fue su matrimonio ni nada que lo vincule con el actor, la cantante solicitó al juez quitar de su nombre el apellido Affleck, así lo informó Page Six.

En su momento, JLo modificó su nombre y pasó de ser Jennifer Lynn López a Jennifer Lynn Affleck, ya que estaba muy enamorada de su esposo. Pero ahora, con su separación, quiere recuperar su antiguo nombre lo antes posible.