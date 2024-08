Aunque Jennifer Lopez quiere borrar de su vida todo rastro de Ben Affleck, no podrá hacerlo y menos ahora que tiene en puerta el estreno de una película, la última en la que trabajó con su expareja y que ella protagoniza. ¿Cuál es? Éste es el filme que los obligará a reencontrarse en septiembre.

A pesar de los problemas que enfrentan y de que en este momento cada uno se encuentra rehaciendo su vida, Jennifer Lopez y Ben Affleck deberán volver a verse las caras porque trabajaron juntos en una película que se estrenará a finales del 2024; por dicha cinta, directores, productores y elenco comenzarán a realizar la gira promocional, la cual inicia en septiembre.

Cuando aún estaban enamorados y juntos, JLo y Affleck hicieron equipo para filmar la película Unstoppable, en la que la actriz es parte del elenco, mientras que él es productor de la cinta. Antes de su divorcio, el actor habló de lo emocionado que estaba por estrenar dicho filme y por trabajar a lado de su esposa.

“Qué divertido, qué alegría hacer algo con ella, verla ser grande, ir a trabajar con tu mujer y con tu mejor amiga”, dijo Ben Affleck. Por su parte, la Diva del Bronx aseguró que les “encantaba trabajar juntos” y no descartaba compartir más proyectos con su entonces esposo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck tienen el compromiso de participar en la gira de promoción y el primer evento de ésta será en el Festival de Cine de Toronto, el próximo 6 de septiembre de 2024. Sin embargo, de acuerdo con el medio Page Six, la única que asistirá será JLo, Ben no lo hará para evitar más escándalos.

El Daily Mail dijo que los productores, entre los que se encuentra Matt Damon (amigo de Ben Affleck), presionaron a la expareja para que ambos asistieran, conscientes del impacto que esta reaparición tendría en su gira de promoción, no obstante, Ben y Jennifer no aceptaron.

A la expareja conocida como Bennifer le gustaba lanzar proyectos en conjunto ya que la película Unstoppable no es la primera en la que comparten créditos: anteriormente unieron su talento en los filmes Gigli (2003) y Jersey girl (2004).

¿De qué trata Unstoppable, la última película de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

La película Unstoppable, dirigida por William Goldenberg, se centra en contar la historia del deportista Anthony Robles, quien es un luchador profesional, que sólo tiene una pierna y que se impuso en un campeonato nacional en el estado de Arizona; fue tres veces campeón All-American.

Jennifer Lopez sigue enamorada de Ben Affleck: “Ella lo ama, siempre lo amará, ése es el problema”

Una fuente le dijo al medio Page Six que antes de solicitar el divorcio, Jennifer Lopez intentó de todo para salvar su matrimonio con Ben Affleck. “Ella albergaba el sueño de poder mantener su matrimonio, a pesar de que ambos estaban viviendo en casas separadas durante meses”. Sin embargo, se dio cuenta de que eso no iba a ser posible y presentó los documentos para separarse, no obstante, sigue enamorada de él. “Ella lo ama, siempre lo amará, ése es el problema”, comentó el informante.