René Franco, periodista mexicano que se posicionó como un visitante recurrente en las galas de La Casa de Los Famosos, causó controversia en redes sociales luego de defender a Adrián Marcelo de Andrea Legarreta, quien lo llamó psicópata en televisión nacional.

Durante el programa ‘Hoy’, la conductora de 53 años, aseguró que su compañero Arath de la Torre tenía mucha paciencia para “no partirle el hocico a semejante psicópata”, refiriéndose al regiomontano, quien fue acusado de atacar al conductor por tener una actitud “pasivo agresiva”.

TAMBIÉN LEE: ¿Problemas en el paraíso? Ángela Aguilar levanta sospechas de separación de Nodal con misteriosa frase

TAMBIÉN LEE: "Ella es una pesadilla": Amigos de Harry dicen que estar cerca de Meghan Markle es imposible

“Yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas que después voy a seguir utilizando pero si siguen en ese juego, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarlas, y ojo, no es amenaza… Sígueme picando y va a venir esto", comentó el influencer.

Ante las acusaciones, René Franco, quien suele compartir su opinión sobre el reality show en su podcast ‘La Taquilla’, fue cuestionado sobre las polémicas en torno al programa y expresó que Legarreta no está facultada para dar un diagnósticos en televisión, ya que no es psicóloga.

“A ver espérame Andreita, no puedes diagnosticar a nadie en vivo, en televisión, y menos si no eres psicóloga, porque si eres psicólogo entonces ya es legal, no puedes”, señaló.

TAMBIÉN LEE: Ángela Aguilar le canta al amor con un nuevo galán misterioso; ¿Quién es Felipe Botello?

Además, indicó que Adrián Marcelo, quien es considerado como uno de los integrantes más polémicos del programa, no tiene signos de psicopatía porque “se le nota todo”, pero que señaló sí “es un macho en rehabilitación”.

“Al psicópata no se le nota nada, es hermoso, es maravilloso, a Adrian se le nota todo al güey. Entonces tiene locura, es un macho en rehabilitación y ¿quién no? Hasta los gays son machos en rehabilitación en este país”, comentó.

Para terminar su declaración, el periodista criticó a los profesionales que atacan a los concursantes: “Dejen que el juego ocurra, todos quieren jugar, todos quieren tirarlo al ganador y está bien, pero Andrea Legarreta, Nino Canún y Andrea Rodríguez son profesionales y se los digo de conductor a conducta, de productor a productores, no está bien, no se vale”, aseguró.

Acusan a equipo de Adrián Marcelo de “comprar votos”

A través de redes sociales, usuarios difundieron imágenes del equipo de Adrián Marcelo, quienes presuntamente deambulan por las calles en busca de personas que quieran cambiar su voto por una cuenta premium de Vix y una playera con la cara del regiomontano.

“Que perro oso con el equipo de Adrián Marcelo regalando cuentas de vix premium para que voten por él”, dicen usuarios.

que perro oso con el equipo de adrian marcelo regalando cuentas de vix premium para que voten por el JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJSJSJS #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/dRtW1oXULz — beck ♡ 🌊 (@cardgani) August 29, 2024