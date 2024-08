Pepe Aguilar sorprendió a todos los fanáticos y seguidores de la historia de amor de Ángela Aguilar y Christian Nodal al revelar un detalle inesperado sobre la boda de su hija con el cantante de regional mexicano; el famoso, de 56 años, confesó que él pagó todo de la celebración del matrimonio de la joven pareja, esto incluiría vestido de novia, salón, comida, bebida, música y más. Ante esta revelación se le preguntó si su yerno era un tacaño (ya que no puso 'ni un peso' para la fiesta) y esto fue lo que contestó.

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal se celebró el pasado 24 julio de 2024 en la hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos. De acuerdo con invitados y con las fotos y videos que circularon en redes sociales, el enlace matrimonial fue costoso y muy elegante, por lo que miles de internautas cuestionaron en su momento a Nodal por pagar dichos lujos y por no dar una pensión “justa” para Inti, su hija que tuvo con Cazzu.

Sin embargo, ahora se dio a conocer que Christian Nodal no pagó su boda con Ángela Aguilar sino que fue su suegro quien gastó un dineral para celebrar el polémico enlace matrimonial. Fue durante una entrevista para el canal de Youtube Los40 Colombia en la que el intérprete de “Por Mujeres Como tú” realizó esta sorprendente confesión.

Pepe Aguilar explicó que no tenía otra opción más que pagar la boda de su hija con Nodal, ya que en muchos lugares de México se acostumbra que sea el padre de la novia el que pague la fiesta y todo lo que necesite para ese gran día.

“No quería (...) Pero no tenía otra opción. ¡Me ching**! ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: 'Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madr*s”, aseguró Pepe Aguilar.

La presentadora de Los40 Colombia cuestionó al intérprete de “Por Una Mujer Bonita” sobre cuánto le costó la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pero el integrante de la Dinastía Aguilar no quiso dar detalles y sólo contestó: “No me recuerdes de esas cosas porque te voy a pedir también tequila”.

¿Pepe Aguilar cree que Christian Nodal es un tacaño?

Ante la revelación de Pepe Aguilar sobre que él pagó la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, los presentadores le cuestionaron si su yerno es un tacaño, ya que no puso ni un peso para el casamiento; a esto, el cantante respondió que no era un tacaño, sino que respetó la cultura y tradiciones de México.

¿Cuánto costó la boda de Ángela Aguilar de Pepe Aguilar?

En la lujosa boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar se desembolsó mucho dinero ya que de acuerdo con el programa Ventaneando tan sólo la renta de la hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Morelos, habría costado 350 mil pesos. A este monto faltaría agregar otros gastos como música, bebida, comida, vestido de novia, entre otras cosas.