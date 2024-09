Georgina Rodríguez presumió sus vacaciones de ensueño en las playas de Montecarlo, Mónaco, junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos en una publicación que hizo en redes sociales.

En su reciente actualización de Instagram, la modelo compartió un video tomado junto a CR7 a la orilla del mar; ambos ataviados con trajes de baño de lujo, así como otros glamorosos looks de temporada.

La modelo presumió su silueta llena de curvas tarbajadas con un pequeño traje de baño bicolor compuesto por un sostén push up negro atado al estilo halter, a juego con un bikini de hilo blanco con negro.

Presumió su belleza al natural al no llevar maquillaje en el rostro y mostrar su cabello negro azabache alborotado en rizos húmedos sobre los hombros.

Sumando lujo a su atuendo, Georgina usó brazaletes y anillos de diamantes, mismos que parecen ser argollas de matrimonio.

Por su parte, Cristiano se mantuvo con una apariencia más sencilla, con shorts verdes y sin camisa.

La pareja apareció en varias fotografías en varios puntos de Mónaco, incluido el balcón de lo que parece un restaurante frente al mar y el yate por el que viajaron frente a las costas europeas. “Los amo”, escribió la modelo en el pie de publicación.





¿Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo?

El viaje que la familia hizo a Montecarlo sucede después de que se afirmara que Georgina se casó con Cristiano.

Después de casi ocho años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parecen haber contraído matrimonio en secreto, o al menos así lo insinuó la estrella del futbol.

En un video que el jugador grabó en el gimnasio de su casa, éste se refirió a Georgina como su “esposa”.

“Lo más importante no es lo que haces, sino lo que tienes que hacer”, dijo CR7, de 39 años, mientras hacía un recorrido por su gimnasio para promocionar la marca fitness Whoop. “Cuando no estoy entrenando en el club, me gusta trabajar con mi esposa en casa”, agregó en el clip compartido en Instagram.

Hasta el momento ninguno de las dos celebridades se han pronunciado al respecto; en un breve comunicado, el publicista de Ronaldo le dijo a los medios de comunicación: “En este momento, no puedo confirmar ni negar que Cristiano se haya casado con Georgina. Simplemente no lo sé”.

Si bien nada se ha confirmado acerca de una probable boda, Cristiano ya se había referido a un enlace matrimonial en el pasado, diciéndo que sí quería casarse con Rodríguez en algún momento de sus vidas.