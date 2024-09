Chantel Jeffries, conocida por ser la exnovia de Justin Bieber, fue captada disfrutando de las vacaciones de fin de la primavera en las playas de Miami, en Florida junto a sus amigos.

La modelo fue captada con un diminuto traje de baño de dos piezas, hecho con tela verde y bordes amarillos, inspirado en la bandera brasileña, compuesto por un sostén de triángulo de escote pronunciado para mostrar al máximo su tonificada silueta y un bikini de cintura baja

La socialité complementó traje de baño con unas gafas transparentes, pequeños pendientes brillantes.

Mantuvo su apariencia sencilla, pero glamurosa con ligero maquillaje en tonos naturales, blush rosado sobre los pómulos y labial nude; su cabellera se mostró suelta con mechones rizados húmedos por el agua.

Exnovia de Justin Bieber se despide del verano con cuerpazo en microbikini. Foto: The Grosby Group

Chantel Jeffries posó para las cámaras de los paparazzis divirtiéndose con sus amigos a la orilla del mar y poco después fue vista nadando. En redes sociales compartió algunos detalles de su día de playa.

En las últimas semanas, la celebridad, de 29 años, ha estado ocupada haciendo promociones para varias marcas de moda a través de redes sociales, modelando escasas prendas asequibles y rodando sesiones improvisadas. Algunos de sus socios son Alo Yoga, Fashion Nova y Revolve.

Asimismo, ha estado colaborando con Shein, marca de ropa asequible con la que lanzó algunos diseños de ropa y accesorios de diseño propio y con la que trabaja como modelo principal.

En una charla que tuvo recientemente con el Daily Mail, la celebridad y DJ habló sobre la forma en que trabaja en su silueta de infarto y detalló algunos secretos de belleza y rutinas.

La estrella de redes sociales dijo que normalmente no hace dieta, sino que cuida su alimentación evitando algunos alimentos dañinos para su salud, además de hacer ejercicio diario.

“Hay cosas que no como, y se ha convertido en un estilo de vida bastante sano, pero en realidad no es dieta”, señaló.

“Tengo problemas con muchos alimentos diferentes y cuando los como no me siento muy bien, así que trato de comer exactamente lo que se supone que debo comer para no sentirme mal y así mantenerme en forma porque todo es bastante saludable. Intento alejarme del azúcar tanto como sea posible”, agregó.

“No como lácteos ni gluten porque soy alérgico, así que solo pienso en las vacaciones, en estar activo y salir a caminar y cosas así, porque estás comiendo mucho. Siempre que estoy en casa, cada vez que termino una comida copiosa, me gusta dar un paseo agradable. Es bueno para digerir la comida y despejar la mente de todos modos”.