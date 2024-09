La modelo Emily Ratajkowski cautivó al desfilar en la edición número 81 del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Fue el centro de atención de los fotógrafos en la noche que se proyectó la película Campo Di Battaglia.

Deslumbró con un vestido verde ajustado a su silueta. La prenda tenía franjas satinadas y líneas de tela transparente a la altura del escote y de la espalda. Acentuó su silueta e irradió belleza con un maquillaje compuesto por base, sombras marrón y abundante gloss en los labios.

Su cabello voluminoso fue protagonista y llevó aretes brillantes para aumentar el glamour. A través de una publicación en Instagram también y sumó 255 mil reacciones al mostrarse paseando en yate.

Emily Ratajkowski (Photo by Simone Comi / ipa-agency.net/IPA/Sipa USA vía Grosby Group)

Emily Ratajkowski siempre se ha declarado feminista, pero algunos la acusan de sexualizar su imagen. Ella ha admitido “explotarse a sí misma” y “utilizar su cuerpo” para alcanzar “fama y éxito”. Su patrimonio se estima en 8 millones de dólares.

En entrevista con CBS Mornings, dijo que era consciente de que cuando era más joven aprovechó su sexualidad en un intento de ganar control sobre su vida. “Cuando tenía veintitantos años, realmente pensaba que me estaba esforzando y trabajando dentro del sistema y decía: 'Está bien, sé lo que puedo obtener al convertirme en modelo y al usar mi cuerpo para tener fama y éxito’. Y hasta lo llamé empoderamiento”.

También admitió que los hombres poderosos la hacían sentir como una posesión, por lo que suele ser agresiva y nada agradable con ellos.

Emily Ratajkowski ha tratado de tirar el tabú que existe alrededor de los divorcios de personas jóvenes y ha sido una vocera para alentar a las mujeres a no quedarse en una relación abusiva solamente porque tienen poco tiempo de haberse casado.

“Después de tener un hijo, me encontré aceptando lo que estaba sucediendo. Nunca cocinaba y, de repente, no solo estaba cocinando, sino que también era el sostén de la familia y, al mismo tiempo, organizaba nuestra agenda social y era la principal cuidadora de nuestro hijo. Estoy realmente interesada en las decisiones que tomamos en nuestras vidas, particularmente como mujeres. Me gustaría tener conversaciones sobre cómo las mujeres sobreviven al matrimonio y a los hijos”, señaló.

La gran revelación es que Emily Ratajkowski fue vista, la semana pasada, muy cerca del músico y cantante Shaboozey, por lo que avivaron los rumores de romance.

“Ratajkowski desató por primera vez rumores de romance con el rapero country cuando fue vista detrás del escenario mientras él actuaba en el escenario durante el concierto Z100 Summer Bash en Nueva York a principios de este mes”, dice el tabloide Daily Mail.