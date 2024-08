La modelo Emily Ratajkowski fue captada por paparazzis mientras paseaba a su perro Colombo en las calles de la ciudad de Nueva York.

La estrella deslumbró a los fotógrafos por la sencillez de su look, pero interminable belleza. Vistió una camiseta blanca de tirantes al estilo braless y un short gris, el atuendo más cómodo que podía usar. Llevó sandalias y lentes de sol para cubrirse del sol.

Emily Ratajkowski, de 33 años, aumentó el glamour con un cabello perfectamente alisado y aretes brillantes. Usó maquillaje al mínimo, pero resaltó sus labios con gloss marrón.

