Peter Gene Hernández, más conocido como ‘Bruno Mars’, sorprendió al público mexicano con emblemáticas canciones como ‘El Sonidito’ durante su concierto en la Ciudad de México (CDMX) y para finalizar su gira, se vistió de luchador para cumplir "su sueño de la infancia”.

El intérprete de ‘When I Was Your Man’ inauguró el Estadio GNP, antes Foro Sol, con tres presentaciones sold out, en las que demostró su cariño hacia la cultura local con canciones populares, pero también fue visto bailando por las calles con un tradicional sombrero de mariachi.

Aunque el momento fue grabado, los fanáticos no sabían si se trataba de un video musical o un video promocional de su gira, hasta que el cantante originario de Honolulu, Hawái, publicó una nueva canción con temática mexicana que tituló “The Oaxaca Shaka” para despedirse del país.

En el videoclip, Bruno Mars luce un traje blanco de mariachi con nopales dibujados en la parte delantera, mientras recorre algunos rincones de la capital con una característica máscara dorada de luchador y se denomina a sí mismo como ‘El Capitán Fuego’.

Entre los lugares que recorrió se encuentran tianguis, fruterías y canchas de futbol callejero, además de que posó en algunas casas coloridas y acarició a un perro chihuahua, una raza originaria de México.

Para finalizar el video, mostró algunos de los momentos más emblemáticos de sus conciertos, así como escenas de él peleando con otros luchadores enmascarados y señaló que “cumplió su sueño de infancia".

“Gracias Ciudad de México por 3 hermosas fiestas. Pude vivir un sueño de infancia y ser luchador por un día. Estrenando mi movimiento ahora característico: El Oaxaca Shaka. Te quiero MUCHO México, Te quiero MUUUUUCCHHHOOOOO!!!!! ¡¡¡Disfruta de este éxito de club hasta que regrese!!! Atentamente, tu Brunito", señaló.

Apodan a Bruno Mars “el nuevo Pedrito Fernández”.

Tras la publicación de agradecimiento del cantante, algunos usuarios mostraron su “apoyo incondicional”, mientras que otros señalaron que su parecido con el intérprete mexicano Pedrito Fernández “es asombroso”.

Además, entre otros comentarios, Lady Gaga sorprendió a los usuarios con emojis de risas y tres corazones negros, por lo que algunas personas le suplicaron que “por favor ya venga a México”.