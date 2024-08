Heidi Klum está viviendo su mejor momento como mujer, madre y esposa a los 51 años de edad y constantemente lo deja a la vista.

En una video que compartió en su cuenta de Instagram, la supermodelo dejó a la vista la silueta de impacto que luce a su edad con bikini de hilo café y sin sostén.

Lució su belleza casi al natural con ligero labial nude y blush bronceado, según se alcanza a apreciar en las imágenes; su cabello se lució despeinado por la humedad del mar.Sólo sumó un collar de oro sobre el pecho braless y gafas solares.

En otras publicaciones lució sin ropa cubriendo lo necesario en su cuerpo; también posó con su esposo y en fotos en las que se mostró con glamurosos vestidos de playa y pequeños bikinis.

El clip fue tomado durante sus vacaciones de lujo en St. Barts, destino caribeño al que viajó con su esposo Tom Kaulitz, de 34 años, después de haber celebrado su quinto aniversario de bodas.

El cantante de Tokio Hotel y Heidi se casaron en secreto en 2019 después de un año de novios. De acuerdo con People, la pareja celebró una pequeña boda en Capri, Italia, sólo con amigos cercanos y familiares; después dieron la noticia en redes sociales.

En una reciente entrevista que dio la modelo alemana a Glamour UK habló sobre la diferencia de edad que hay entre ella y su esposo: “Tengo 50 años y ya no 20. No soy una chica joven que aún no ha vivido nada o que no tiene idea de la vida".

Y agregó: "El tiempo no se detendrá para mí y Tom nunca me alcanzará. Siempre seré 16 años mayor y lo sé”.

Reflexionó sobre ser mayor que él por casi 17 años y aceptar que en algún momento se podrían separar por esta distancia entre ellos, y que por ahora disfruta de lo que tienen juntos y del amor que es fuerte entre ellos.

“Sé que pareceré mayor que él antes. Quizás dentro de diez años sea un problema para mí, quizás entonces no le guste. Dentro de 20 años tendré 70. Normalmente hago planes para el futuro, pero con mi marido vivo el aquí y el ahora”.