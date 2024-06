La influencer Chantel Jeffries deslumbró en su cuenta de Instagram al lucir su silueta arrasadora ataviada con un espectacular minivestido negro.

La estrella de redes sociales mostró cómo elevar una prenda básica al usar un cinturón con hebilla metálica que combinó perfectamente con botas altas de agujeta.

Peinó su cabellera en una coleta alta y presumió su belleza con un maquillaje impecable, compuesto por base, rubor rosa, labios nude y un perfecto delineado cat eye que agrandó su mirada.

Chantel Jeffries viajó a Houston para presentarse como DJ y posó frente a un lujoso automóvil. Sumó cientos de comentarios que incluyeron: “Te amamos”, “Vuelve pronto”, “luces increíble.

El viaje de Chantel Jeffries a Texas se da después de que disfrutara de unas merecidas vacaciones en Negril, una ciudad de Jamaica con playas de arena blanca y agua turquesa. Posó con un diminuto bikini café que dejó a la vista su figura, abdomen plano y belleza.

La modelo dijo al tabloide Daily Mail que ha excluido algunos alimentos de su dieta para mantenerse en forma. Sin embargo, aclaró que siempre come de manera saludable.

“Hay cosas que no como y se ha convertido en un estilo de vida, pero en realidad no es hacer dieta. Tengo problemas con muchos alimentos diferentes y cuando los como no me siento muy bien, así que trato de seguir exactamente lo que se supone que debo comer para no sentirme mal. Todo es bastante sano”.

Por ejemplo, no come azúcar, lácteos y gluten. Esto le ayuda a sentirse bien y como actividad física tiene caminar. “Siempre que estoy en casa, cada vez que termino una comida abundante me gusta dar un agradable paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la mente de todos modos”, agregó.

Chantel Jeffries/ Grosby Group

Chantel Jeffries fue vinculada a Justin Bieber por primera vez en 2014, pero se separaron ese mismo año. Luego fueron vistos juntos en 2016 tras un espectáculo que Justin Bieber dio en el Madison Square Garden y en una proyección de la película La Vida Secreta de tus Mascotas.

Sin embargo, meses después Justin Bieber volvió con Selena Gomez y más tarde se comprometió con su actual esposa, Hailey Bieber.

Sobre el compromiso de Justin Bieber y Hailey, Chantel Jeffries dijo al medio Us Weekly: “Estoy tan feliz por ellos. Creo que es genial tener una relación con alguien que es tan buen amigo tuyo. Porque es simplemente pasar el rato con tu amigo todo el día”.

Ahora Justin Bieber espera su primer hijo junto a Hailey.

Chantel Jeffries inició su carrera como modelo, pero desde 2018 incursionó en la música con su sencillo Wait y más tarde lanzó Both Sides.

Dijo a Billboard que el internet ha influido mucho en su carrera porque se expone al mundo entero y aprende de él. “Con Internet y las redes sociales, pude explorar eso y encontrar gente prometedora y escuchar su música”.