En medio de las sospechas de una supuesta relación fallida, Justin Bieber anunció a través de redes sociales que está en espera de recibir a su primer bebé, ya que la modelo Hailey Bieber con quien contrajo matrimonio en 2018 está embarazada.

La noticia que sorprendió a los fans, se dio a conocer en Instagram con una sesión fotográfica que los muestra vestidos de novios mientras el cantante sostiene el vientre de la socialité, pero, ¿Cómo empezó su historia de amor?¿Qué tiene que ver Selena Gómez?

¿Cuál es la historia de amor de Hailey y Justin Bieber?

Justin Bieber y Selena Gómez eran una de las parejas más famosas en 2011, su relación fue aclamada por miles de fans, como entonces Hailey Baldwin, quien a través de X (antes Twitter) expresó su cariño por los cantantes.

‘’No me importa lo que diga la gente, pero Justin Bieber y Selena Gómez juntos son la definición de sueño adolescente #palabra’’, publicó.

El ahora matrimonio se conoció gracias a Stephen Baldwin, padre de Hailey, que los presentó durante un backstage cuando él tenía 14 y ella 12 años, sin embargo, su historia comenzó años después.

A pesar de que el cantante de ‘Baby’ tenía una relación polémica con Gómez, se le empezó a relacionar con su actual esposa en 2014, ya que compartían el mismo círculo de amigos y comenzaron a frecuentar los mismos lugares.

Las sospechas que aseguraban que mantenían una relación amorosa se acrecentó con el paso del tiempo, sin embargo, Bieber mitigó todas las especulaciones al compartir fotos donde señalaba que ‘’sólo eran amigos’’.

‘’La gente está loca. Estoy super soltero y es mi buena amiga. Si no fuera así, lo sabrían’’, explicó.

Desde 2011 hasta 2018, Bieber y Gómez terminaron su relación y se dieron nuevas oportunidades en múltiples ocasiones, pero, según diversas teorías, la amistad de la estrella Disney con las hermanas Jenner se terminó debido a que le ayudaron a Hailey a conquistar al cantante.

En 2018, cuando la relación de Bieber y Gómez se rompió de forma definitiva, el cantante retomó su relación con Hailey y le propuso matrimonio en Las Bahamas. En redes sociales, los fans se molestaron con la decisión, pues aseguraron que habían pasado muy pocos meses desde su separación con la intérprete de 'Lose You to Love Me'.

¿Hailey y Justin Bieber se divorciaron?

Desde que comenzó el 2024, diferentes rumores aseguraban que la pareja se encontraba en un mal momento de su relación y que incluso, podría representar el divorcio. Las sospechas aumentaron cuando el padre de Hailey, Stephen Baldwin, pidió una oración para la familia Bieber.

‘’Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey, tomen un momento para ofrecer una pequeña oración para ellos y así obtengan sabiduría, protección y cercanía con el Señor”, comentó.

Las dudas fueron disueltas por la propia modelo, cuando señaló a través de sus redes sociales, que eran ‘’chismes’’.

“Para su información, las historias y los constantes chismes que circulan en las redes sociales y que veo en TikTok son cien por ciento incorrectos, hechos de la nada... venidos de la tierra del engaño”, comentó.

A través de TikTok, los seguidores muestran videos donde Bieber trata de una forma ‘grosera’ a su esposa y lo tachan de ‘'poco caballeroso’' por cerrarle la puerta del carro en la cara o dejarla atrás cuando caminan por las calles.

A pesar de las polémicas que envuelven su matrimonio, la pareja se muestra feliz en redes sociales y el 9 de mayo de 2024 anunciaron que serán padres por primera vez. La revelación se hizo con una sesión fotográfica con temática de boda, mientras Bieber sostiene el vientre de la modelo.

