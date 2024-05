La edición de la MET Gala 2024 fue especial para Karol G y Shakira , o al menos eso se esperaba, ya que fue el debut de ambas colombianas en la alfombra roja.

Tras desfilar con impresionantes atuendos y convertirse en tendencia, los fanáticos recurrieron a redes sociales para hablar sobre la supuesta rencilla que surgió entre las dos y que pusieron en evidencia en el evento.

Y es que se cuenta que Shakira se alejó de Karol por supuesta envidia, ya que la intérprete de Tusa es considerada hoy en día por muchos “la nueva colombiana favorita” y la que “más rápido ganó fama mundial”.

Asimismo, se habla de otras razones vinculadas a sus exnovios y recientemente por las invitaciones a la MET. Aquí te decimos lo que se dice de ambas.

¿Por qué Shakira y Karol G se odian?

En internet se afirma que la gran gala de la moda en Nueva York sólo fue el momento para exhibir la mala relación que nació hace unos meses tras su éxito TQG, específicamente después de la entrega de los Video Musical Awards de MTV en 2023, en los que ganaron la categoría de mejor colaboración por la misma cánción.

Tras esta ocasión, los fanáticos se dieron cuenta que Karol compartió fotos de su premio junto a Shakira, mientras ésta la ignoró en sus redes sociales y se puso como la única protagonista con los premios.

Su rivalidad no queda allí. Se cree que su relación se empeoró cuando G no fue invitada a la presentación del álbum de Shakira, Las mujeres ya no lloran, y en cambio fue su ex Anuel AA, a quién le dedicó TQG.

Incluso Shakira posó con él para las fotos y lo incluyó en su álbum con la canción Me gusta.

Entre otras razones del rompimiento de su amistad destaca que Karol G se reunió con Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía en España, sabiendo la polémica que ambos tienen con Shakira por los escándalos de infidelidad de él. ¿Así o más fuerte?

¿Shakira llegó a la MET para opacar a Karol G?

Regresando a la Gala del MET, los fans creen que todas estos sucesos pusieron en cada esquina a ambas cantantes y de una peor manera, hasta el punto de afirmarse que Shakira sólo llegó a la alfombra roja de último minuto para opacar a Karol en su debut.

Y esto último no es del todo falso ni una sola especulación.

De acuerdo con un listado revelado sobre las celebridades que tuvieron más visibilidad en la gala, Karol G pasó desapercibida, mientras Shakira fue la estrella número 15 que mayor atención recibió en toda la noche gracias a su imponencia y, en cuanto al look, por su vestido atemporal de Carolina Herrera hecho por Wes Gordon, comparado con el vestido temático de Marc Jacobs que lució G.

Durante la fiesta, a pesar de estar juntas, se dice que no se saludaron y ni siquiera se voltearon a ver.

En una entrevista que dio la intérprete al llegar a la alfombra roja habló sobre su debut y reveló que ya había sido invitada en anteriores ocasiones, pero fue hasta esta edición a la que quiso ir.

“Esta es mi primera Met Gala. Me han invitado muchas veces pero nunca pasó, siempre hubo algo. ¡Así que finalmente pude venir y estoy muy emocionada!”, señaló.

El increíble debut de @Shakira en la #MetGala 2024:



Fue la #15 invitada con más visibilidad en Instagram (de un total de 200 invitados analizados)



Logró además que Carolina Herrera sea la #4 Marca con mayores ganancias estimadas según visibilidad de los posteos



[via Lefty] pic.twitter.com/HXtY7XaOm8 — Shakira Vitium CHARTS 💧💎 (@Shakira_Vitium) May 8, 2024