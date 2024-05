Anya Taylor-Joy sorprendió a sus fanáticos mexicanos al llegar a la Ciudad de México para promover el estreno de su película Furiosa.

En sus redes sociales compartió un clip recopilatorio de una sesión fotográfica que hizo en la Torre Latinoamericana, con Bellas Artes de fondo.

La actriz apareció en el clip luciendo un vestido negro que cubrió con otro vestido estructurado en acero, como si se tratara de una armadura. El diseño de Balmain contó con flores sobre los hombros y una silueta marcada.

En su visita a la CDMX, Anya optó por un maquillaje glamuroso, con una base clara que le dio efecto de porcelana a su piel, realzado con labial rouge de de Dior, ligeras sombras oscuras y un fino cat eye que resaltó su mirada felina.

Lució su cabellera rubia platinada peinada en un moño alto con flequillo lacio.

“Mi primera vez visitando México...¡gracias por el cariño!”, escribió bajo el clip, presumiendo el español casi perfecto que maneja desde que era una niña.

Previo a su visita a la Torre Latino, la actriz estuvo en la Casa de Frida Kahlo en Coyoacán.

Anya ha estado en gira promocional y de estreno por varias partes del mundo, incluido Brasil, Australia, Las Vegas y ahora México, por su película Furiosa, precuela de Mad Max Fury Road, en la que actúa junto a Chris Hemsworth.

Según los detalles del filme, Hemsworth interpreta a Dementus, “una persona muy violenta, loca y brutal que nace del Yermo”, según contó el actor en el panel de CCXP de Brasil al que asistieron en diciembre pasado.

Por su parte, Furiosa se centra en Anya Taylor-Joy, la versión joven Imperator Furiosa, que interpretó Charlize Therón en su momento.

Está ambientada 45 años después del colapso del mundo; esta nueva película revela cómo se convirtió en la guerrera que se conoce en Fury Road.

Furiosa se estrenará en todos los cines del mundo el 24 de mayo de 2024; la gira de promoción continuará las siguientes semanas.

Tras este filme, la actriz de 28 años, estrenará The Gorge y Laughter in the Dark que se encuentran en posproducción, según IMDb.