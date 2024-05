Al estilo Britney Spears a inicios de los dos mil, Sydney Sweeney fue vista en Nueva York luciendo su belleza inigualable y sensualidad, ataviada con un conjunto de mezclilla.

La actriz arrasó con la atención de propios y extraños al lucir un conjunto de Miu Miu hecho con mezclilla azul, compuesto por un top tank strapless con recorte de triángulo invertido sobre el abdomen y un pantalón holgado de corte bajo con bordes en color marrón.

Al glamuroso outfit le sumó lencería blanca que dejó a la vista por arriba de la pretina del pantalón, un cinturón negro, zapatillas puntiagudas a juego, así como un minibolso de peluche blanco, pendientes de diamantes y lentes rectangulares.

Sydney Sweeney presumió su corte de cabello con un peinado bob voluminoso acomodado de lado.

Se lució radiante y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel con labial durazno y blush rosado.

La estrella de Euphoria fue fotografiada como si se encontrara en medio de una glamurosa sesión fotográfica para Miu Miu por las calles de Nueva York. Más tarde fue vista saliendo de su hotel luciendo otro look de mezclilla compuesto por minishorts y una chamarra abotonada con cintura en corte A.

La actriz llegó a la Gran Manzana para asistir a la Met Gala este lunes 6 de mayo; días antes estuvo en el CCXP de México para promocionar su película Immaculate junto a su coprotagonista Álvaro Morte.

En una reciente entrevista que le dio a Variety, Sydney habló sobre cómo ha sido encasillada por su tipo de cuerpo y no reconocida lo suficiente por su talento como actriz.

Ella le dijo a la revista: “Lo veo y no puedo permitirme tener una reacción, no sé cómo explicarlo; todavía estoy tratando de hacerlo, descubriendo por mí misma.'La gente se siente conectada y libre de poder hablar de mí como quieran, porque creen que he renunciado a mi vida. Que ya no estoy a nivel humano, porque soy actriz”.

Sweeney recibió hace unas semanas severas críticas de la productora Carol Baum acerca de su belleza y su talento frente a las cámaras.

La productora se burló de la reciente comedia Anyone But You que protagoniza Sydney y dijo que era “invisible” y además señaló que "no sabe actuar" y que "tampoco es atractiva" como se comenta.